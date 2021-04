Reggio, tirocinanti in lotta per la stabilizzazione: sit-in di protesta in piazza

"Tirocinanti" è questo il nome che è stato dato ai tanti lavoratori della Regione Calabria impiegati nei più disparati uffici istituzionali. Dall'Asp al Tribunale, nessuno si sorprende più nel sentir parlare di uomini e donne che, a turno, in base ad una graduatoria, aiutano le istituzioni nel loro lavoro a causa della grave carenza di personale.

L'allarme partito da Catanzaro, è giunto anche a Reggio Calabria, dove i tirocinanti si sono radunati nel gruppo "metropolitano" ed hanno organizzato un sit-in di protesta per chiedere alla Regione stabilità nel lavoro.

La condizione dei tirocinanti della Calabria

La condizione di tirocinanti per quanto nata con i migliori presupposti, la Regione ha dato un posto ai soggetti provenienti da disoccupazione e mobilità in deroga, implementando il personale degli uffici che si trovavano in regime di necessità, si è ben presto trasformata.

"In concomitanza del Consiglio Regionale Straordinario che si terrà il giorno 26 aprile 2021, non potendo presidiare Palazzo Campanella per una questione di “sicurezza Covid-19”, si organizza un sit-in di protesta dalle ore 15:30 presso Piazza del Popolo". È questo quanto si apprende da una nota diffusa a mezzo stampa dal gruppo Tirocinanti Area Metropolitana di Reggio Calabria. Lo scopo, secondo quanto riportato, è quello di "sensibilizzare la classe politica calabrese che siede al Parlamento ed al Senato, tutti i Consiglieri Regionali, quelli dell’Area Metropolitana, tutti i Comuni con i loro Rappresentanti, tutte le sigle Sindacali e l’opinione pubblica, a lottare con noi, per la nostra dignità e la tutela dei nostri diritti fino ad ora disattesi".

