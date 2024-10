Protezione Civile: ‘Neve a bassa quota’. A Gambarie una Befana innevata

Sarà una Befana di neve in Calabria, anche a quote più basse di quelle usuali. La Protezione civile regionale diretta da Carlo Tansi, sulla base del Bollettino di Vigilanza meteorologica nazionale di oggi 4 gennaio, e del preallerta telefonico del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, ha diramato una nota di allerta che prevede “a partire dalle prime ore di domani 5 gennaio, e per le successive 48 ore, intense nevicate sino a quote basse su tutto il territorio regionale”.

Le nevicate potranno essere particolarmente intense lungo il bordo ionico dove potranno raggiungere il livello del mare. La Protezione civile invita quindi i Sindaci “all’attivazione dei sistemi di protezione civile; le Amministrazioni provinciali e l’Anas a garantire gli interventi di manutenzione sulle strade di propria competenza; i gestori di servizi essenziali (rete elettrica, gas, telefoniche, ecc.) ad assicurare la funzionalità delle reti ed i cittadini a mettersi in movimento solo in casi strettamente necessari e, in tali casi, dotarsi comunque di catene o pneumatici da neve”.

Per tutti gli amanti dello sci e dello snowboard dunque, non resta che approfittare del lungo weekend dell’Epifania per ‘tuffarsi’ sulle piste di Gambarie.