Reggio e l'occupazione giovanile: accordo tra Confindustria e Panella-Vallauri

Nelle scorse settimane è stato siglata, tra Confindustria Calabria e l’Istituto Tecnico Tecnologico “Panella Vallauri” di Reggio Calabria, una Convenzione nel quadro del PNNR, con l’obiettivo di coprogettare Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento.

“La formazione tecnica – sottolinea il D.S. prof.ssa Teresa Marino – rappresenta un elemento strategico per lo sviluppo del territorio”.

L’intento è quello di instaurare una sempre più proficua collaborazione, tra l’Ente e l’istituzione scolastica, che realizzi un potenziale bacino di profili professionali cui le aziende, proiettate verso gli obiettivi dell’Industria 4.0, potranno attingere, “investendo sulla formazione continua”, come evidenziato dal Presidente di Confindustria Calabria Ing. Domenico Vecchio.

Particolare attenzione rivestono i numerosi laboratori di cui il Panella-Vallauri dispone, articolati su un’ampia gamma di specializzazioni, dalla Chimica alla Meccanica e Meccatronica, dall’Elettronica all’Informatica e Telecomunicazioni, dal Sistema Moda alla Grafica, dotati dei più recenti ed innovativi strumenti tecnologici indispensabili per portare gli studenti alla conquista di competenze che possano coniugare in maniera sempre più incisiva, i contenuti appresi sui banchi di scuola con il saper fare, secondo la logica del learning by doing.

In questo quadro, pertanto, l’iniziativa tende a rinsaldare quel rapporto esistente tra scuola e mondo del lavoro, auspicando una significativa accelerazione della nostra economia e tempi migliori per l’occupazione delle giovani maestranze.