PSC Reggio, Milia (FI): ‘Assurdo. Proporremo modifiche per scongiurare il disastro’

“Il nuovo PSC (Piano Strutturare Comunale) approvato dalla giunta (Falcomatà) due settimane fa e prossimo al passaggio in aula è un disastro per il comparto dell’Edilizia a Reggio Calabria, oltre che per lo sviluppo urbanistico e paesaggistico della Città.

L’allargamento del centro storico con contestuale aumento delle limitazioni sarà un colpo durissimo per tutto il compartimento dell’edilizia.

Tutte le operazioni di rivalutazione di quei palazzi vecchi e fatiscenti che non rappresentano alcun valore aggiunto al patrimonio artistico della città saranno praticamente impossibili.

I palazzi storici da salvaguardare sono già sotto l’attenta tutela della sovrintendenza.

È l’ennesimo atto che dimostra quanto questa amministrazione sia distaccata dalla realtà sociale e imprenditoriale della città, proporremo delle modifiche durante le sedute (non ancora convocate) della commissione preposta ed in consiglio comunale.

Con tutto il gruppo di Forza Italia proveremo a fermare questo disastro”.