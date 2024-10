Pubblicazione della cardiochirurgia reggina arriva su rivista internazionale

Il lavoro del gruppo diretto dal Dr. Pasquale Fratto ha esaminato e discusso il tema della chirurgia della valvola aortica sia tradizionale che in mini-invasiva con le nuove protesi biologiche a rilascio rapido senza suture e le sue possibili complicanze.

In particolare è stata messa in evidenza per la prima volta in letteratura un movimento anomalo di tali protesi a distanza di tempo con significative implicazioni anche sulla valvola mitrale e sulla funzionalità del cuore in toto.

Tale pubblicazione su una rivista internazionale testimonia l’elevato standard qualitativo raggiunto nel trattamento delle malattie delle valvola cardiache dalla Cardiochirurgia e da tutto il Centro Cuore del “GOM” di Reggio Calabria.