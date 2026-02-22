La Puliservice Reggio Calabria ribalta il Lamezia: è Finals di Coppa!

Non era solo una partita, era una questione di cuore e carattere. E la Puliservice Reggio Calabria, guidata dalla sua capitana Suelen Oliveira, ha risposto presente. Dopo la sconfitta dell’andata al tie break, le ragazze di mister Giglietta hanno sovvertito ogni pronostico, imponendosi con un netto 3-1 nel retour match di Coppa Calabria “Memorial Sergio Sorrenti” e strappando il pass per il turno successivo.

Una vittoria di sacrificio e sostanza, maturata al termine di una battaglia sportiva che ha tenuto col fiato sospeso. Al fischio finale, l’esplosione di gioia è stata incontenibile, e le parole del capitano Oliveira raccontano meglio di qualsiasi cronaca l’intensità della serata.

“Che partita è stata? Eh, è stata dura, ma ce l’abbiamo fatta e ce l’abbiamo data tutta“, esordisce Suelen, ancora con l’adrenalina nel sangue. “Un primo set è stato bellissimo. Abbiamo sofferto e poi abbiamo fatto un recupero nel secondo; da lì in poi è stato tutto alla grandissima come squadra“.

Una settimana di fuoco per le reggine, che hanno incrociato più volte l’Arpaia Lamezia, sia in Coppa che in campionato. E proprio in questo tour de force è emersa la forza del gruppo. “Una partita oggi che vi ha visto unite nonostante la tensione che si si vedeva nell’aria. Sono soddisfatta e orgogliosa delle mie compagne perché non è stata facile. Mercoledì abbiamo fatto 5 set poi sabato abbiamo fatto 4 set tirati, oggi 4 set altrettanto tirati. Brave, brave noi“.

Nonostante la stanchezza e la pressione, la Puliservice non ha mai smesso di crederci. Vi aspettavate una partita così? “Assolutamente sì, però è andata meglio ancora. Ce l’abbiamo cavata in 3-1 e sono contenta“.

Con questa vittoria, la squadra conferma un percorso stagionale di altissimo livello, macchiato da una sola sconfitta, arrivata proprio all’andata di questa Coppa. Un bilancio che la capitana analizza con lucidità e sportività: “Sì, sì, sì. No, comunque ci stava, l’avversario merita perché è una gran squadra Lamezia. Sono soddisfatta e pronta per domani affrontare un’altra gara di campionato“.