Puliservice Reggio Calabria Femminile, la regina della C

È un autunno da sogno per la Puliservice Reggio Calabria in rosa, leader assoluta del proprio raggruppamento di Serie C con un record perfetto di sole vittorie. A guidare le ambizioni delle reggine c’è il capitano Suelen Oliveira, brasiliana, cuore e voce di uno spogliatoio compatto e determinato. Giovedì, le amaranto di mister Franco Giglietta scenderanno di nuovo in campo in trasferta a Filadelfia, andando a completare il tour settimanale, sabato, nel Big Match,in casa, al Boccioni contro Gioia Tauro.

Oliveira ha tracciato un bilancio di questi mesi straordinari e guardato al futuro.

“Stiamo vivendo un momento bellissimo, è vero, ma non è frutto del caso. Siamo un bel gruppo, stiamo lavorando tantissimo da settembre. Credo che ci meritiamo questo primo posto perché, con tantissime difficoltà, lavoriamo veramente tanto. A volte si pensa che se sei primo non lavori, ma non è così. Sono contenta e speriamo di vincere le prossime gare per finire l’anno in bellezza“.

La squadra aspetta il ritorno di alcune giocatrici infortunate, su tutti la brava Elisa D’Elia, libero titolare del team, a dimostrazione di quanto ogni elemento sia fondamentale. “Ogni giocatrice è importante per la squadra. Il libero, come altri che hanno qualche problemino, sono pezzi basilari. Siamo una squadra e andiamo avanti tutte insieme“.

Lo sguardo, seppur concentrato sul presente, non può non volgere anche al prossimo futuro, quello della seconda fase. “Sarà tosta, perché nell’altro raggruppamento ci sono due o tre squadre molto attrezzate. La nostra, però, è molto competitiva come loro, se non superiore. Ma per ora pensiamo a questa fase e poi, da gennaio in poi, alla prossima“.

Un motivo d’orgoglio per il capitano è la crescita delle giovani compagne. “Io sono fiera di loro perché sono piccole, ma in questo momento, soprattutto mentre le più grandi hanno qualche problema, loro stanno rispondendo benissimo. Nell’ultima sfida, ad esempio, erano in campo praticamente tutte le piccole e abbiamo vinto comunque 3-0. È stato molto importante“.

Oliveira lancia poi un appassionato appello al pubblico reggino in vista della gara interna di sabato al PalaBoccioni. “Serve il pubblico, serve grande calore“. Un invito che vale ancor di più considerando l’avversaria: Gioia Tauro. “Abbiamo il massimo rispetto per tutte, sempre, e a maggior ragione ora contro Gioia Tauro, che è l’unica squadra che ci ha tolto un punto in questo girone nella nostra vittoria al tie-break. Andremo in campo con la testa alta e cercheremo di vincere questi tre punti per chiudere in bellezza l’anno“.

Con la grinta e l’umiltà che la caratterizzano, Suelen Oliveira e le sue compagne sono pronte per gli ultimi scogli del 2025, con l’obiettivo di mantenere intatta la loro striscia positiva e proiettarsi da prime verso le sfide decisive che il nuovo anno porterà.