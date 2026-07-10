Pulizia litorale a Reggio, prosegue la campagna straordinaria. Cantarella: ‘Adesso è un’altra spiaggia’

Dopo Gallico e Catona, la campagna straordinaria raggiunge la zona sud. Raccolti siringhe, vetri rotti e rifiuti di ogni genere. Cantarella: «Adesso è un’altra spiaggia»

Prosegue la campagna di pulizia straordinaria delle spiagge di Reggio Calabria. Dopo gli interventi effettuati sul litorale nord, tra Gallico e Catona, nella mattinata di venerdì 10 luglio le operazioni hanno raggiunto anche Pellaro.

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Gli operai della ditta E-Koru sono intervenuti nella zona vicina al nuovo lungomare, rimuovendo una grande quantità di rifiuti presenti sulla spiaggia. Le attività proseguiranno nei prossimi giorni nella parte nord del quartiere e interesseranno anche i tratti costieri di San Gregorio e Bocale II.

La campagna, avviata dall’Amministrazione comunale, riguarda complessivamente circa 34 chilometri di litorale cittadino. La prima fase prevede interventi straordinari e più intensivi. Successivamente sarà attivata una manutenzione ordinaria, con operazioni programmate ogni quindici giorni sui diversi tratti di costa.

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A Punta Pellaro pulizia manuale per tutelare l’ambiente

Particolare attenzione è stata riservata alla zona di Punta Pellaro, area di interesse naturalistico e ambientale. In questo tratto non sono stati utilizzati mezzi meccanici, come più volte richiesto anche da Legambiente per evitare danni ai nidi, alla vegetazione spontanea e alle tartarughe marine.

Le operazioni sono state effettuate manualmente e mantenendo una distanza di almeno cinque metri dalla vegetazione con l’obiettivo di preservare gli habitat naturali e le specie animali presenti.

Durante la sola mattinata di oggi gli operatori hanno raccolto siringhe, bottiglie di vetro rotte, plastica e rifiuti di ogni genere. Materiale pericoloso non soltanto per l’ambiente, ma anche per i cittadini e i bagnanti che frequentano la spiaggia.

«Adesso è un’altra spiaggia», ha commentato il presidente della IV Circoscrizione, Giuseppe Cantarella, dopo avere seguito le attività svolte sul litorale di Pellaro.

Gli interventi di pulizia vengono eseguiti nelle prime ore della mattina per limitare i disagi e consentire la normale fruizione delle spiagge. Il piano comunale prevede inoltre la sistemazione di contenitori per la raccolta differenziata nei punti maggiormente frequentati e la realizzazione di passerelle in prossimità dei parcheggi riservati alle persone con disabilità.