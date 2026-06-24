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Reggio, al via la pulizia straordinaria delle spiagge. Si parte da Gallico

L'avviso della Presidente della III Circoscrizione ai cittadini

24 Giugno 2026 - 14:24 | Comunicato stampa

“Da domani, giovedì 25 giugno, nella fascia oraria che va dalle ore 5:00 alle ore 9:00 circa, inizieranno gli interventi di pulizia straordinaria delle spiagge del Comune di Reggio Calabria disposti dal Sindaco Francesco Cannizzaro. Si partirà da Gallico.

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Pertanto, per consentire il corretto e più efficace svolgimento delle operazioni, invitiamo i proprietari di imbarcazioni e natanti presenti sull’arenile a spostarli verso la battigia”.

A dare la notizia la presidente della III Circoscrizione, Emanuela Chirico.

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