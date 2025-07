Punta Pellaro, Colella (FIV) risponde a Marino: ‘Ordinanza corretta, zero polemiche’

La nota del consigliere Giuseppe Marino, del Partito Democratico, intervenuto sull’ordinanza balneare 2025 continua a sollevare reazioni e a far discutere.

Il consigliere della maggioranza ha chiesto al settore urbanistica di rivedere la sua posizione, difendendo alcuni bagnanti che non potranno più fare il bagno in alcuni spazi della nota spiaggia di Pellaro. Dopo la replica degli sportivi di Punta Pellaro, arriva anche la risposta e i chiarimenti di Fabio Colella, consigliere nazionale della Federazione Italiana Vela.

“Abbiamo letto la nota del Consigliere Marino e ci ha lasciato un pò basiti. Secondo la Federazione Italiana Vela invece gli uffici dell’urbanistica hanno operato in maniera corretta. Ricordo che gli sportivi e le Federazioni sportive sono abituate alle regole e siamo abituati a rispettarle che ci devono essere per la salvaguardia di tutti. I 128 metri lineari che sorgono nella Punta Pellaro sono fondamentali per poter praticare lo sport in sicurezza”.

E ancora.

“Zero polemiche, Punta Pellaro è uno degli spot più belli al mondo, aspetto riconosciuto da tutti i turisti. Possiamo essere unici al mondo, basta polemiche perché abbiamo 35 chilometri di costa. Quei 128 metri sicuramente non spostano nulla e i bagnanti possono fare il bagno altrove”.

Di qualche giorno fa un video del dott. Marco Franchini, amministratore unico di Sacal, mentre pratica il Kitesurf spiega:

“Con Sacal puoi atterrare, surfare e decollare nello stesso giorno”.

“Abbiamo visto anche il dottor Franchini praticare il kitesurf – continua Colella – innamorato della nostra terra, lo ribadiamo è uno dei pochi posti al mondo in cui si atterra, si può praticare uno sport del mare, sport acquatici nel giro di pochissimi minuti e poi ripartire. Ringrazio il dottore Franchini che come tutti coloro che non sono di questa terra ma che vengono in Calabria, si innamorano subito del posto che è unico. Abbiamo una possibilità unica al mondo dove si atterra in dieci minuti, si può praticare attività di kite, e questo lo si può fare sia con l’aeroporto di Lamezia a Gizzeria e sia con l’aeroporto di Reggio Calabria a Punta Pellaro. Pubblicizziamo e valorizziamo il nostro territorio, è il nostro compito da cittadini, da politici ritengo sia la stessa cosa e quindi andiamo avanti senza polemiche per far sì che questo nostro Comune, questa nostra Regione sia sempre più conosciuta”.

Infine un invito da parte del consigliere nazionale della FIV Fabio Colella rivolto al consigliere Marino:

“Invitiamo il consigliere Marino a praticare un po’ di sport. Lo invitiamo a questo punto a venire a Punta Pellaro non da bagnante. Gli metteremo un giubbotto salvagente e gli faremo provare l’ebbrezza di andare per mare e di godere del mare”.