Punta Pellaro su Rai 1, Colella: ‘Il nostro mare è il più grande volano di sviluppo’

Il consigliere comunale commenta con entusiasmo il servizio del programma "Camper": "La vela e la Blue Economy al centro per valorizzare lo sport e il turismo sostenibile"

Le straordinarie immagini di Punta Pellaro andate in onda su Rai 1 durante il programma “Camper” non hanno solo incantato i telespettatori di tutta Italia, ma hanno anche acceso un forte senso di orgoglio in città. Tra le evoluzioni del windsurf, il relax in spiaggia e gli scorci mozzafiato sullo Stretto raccontati dall’inviata Elisa Silvestrin, la vetrina televisiva nazionale ha confermato le enormi potenzialità turistiche e sportive della costa reggina.

A commentare con grande soddisfazione la puntata è Fabio Colella, consigliere comunale della lista “Cannizzaro Sindaco”, che ha voluto sottolineare l’importanza strategica di questo palcoscenico mediatico per il rilancio del territorio.

“Reggio Calabria protagonista su Rai 1! Vedere le immagini del nostro mare e delle vele spiegate al vento, scelte per rappresentare la bellezza autentica della nostra città, è un’emozione immensa e, soprattutto, una grandissima conferma” ha dichiarato Colella.

Le riprese di Rai 1, che hanno mostrato una Punta Pellaro dinamica, attrattiva e definita un vero e proprio “paradiso” per gli sport acquatici, si sposano perfettamente con la visione di sviluppo del consigliere. Per Colella, lo specchio d’acqua che bagna la città rappresenta molto più di una semplice cartolina: “Il mare non è solo il nostro panorama; è la nostra storia, la nostra identità e il nostro volano di sviluppo più grande”.

La parola chiave per il futuro, dunque, è Blue Economy, un’economia del mare capace di unire rispetto per l’ambiente e crescita economica. “Mettere al centro la vela e l’economia del mare – ha spiegato l’esponente della lista Cannizzaro Sindaco – significa valorizzare lo sport, il turismo sostenibile e la straordinaria risorsa naturale che ci circonda”.

Il successo mediatico generato dal programma condotto da Peppone Calabrese deve quindi rappresentare, secondo Colella, non un traguardo isolato, ma un punto di partenza per strategie sempre più mirate.

“Dobbiamo continuare a investire sulla nostra vocazione marittima, sulla crescita della Blue Economy e sulla promozione di un territorio unico che merita palcoscenici così prestigiosi”, ha concluso il consigliere comunale, lanciando un messaggio di ottimismo e determinazione per il futuro della città: “Avanti tutta!”.