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Reggio, Comitato di Quartiere di Condera: convocata l’assemblea per il rinnovo del direttivo

Il Comitato di Condera chiama a raccolta il quartiere di Reggio Calabria per eleggere il Direttivo e discutere decoro, vivibilità e istanze dei residenti

19 Luglio 2026 - 15:52 | Comunicato Stampa

Reggio Calabria

I componenti del Comitato di Quartiere di Condera invitano tutti i residenti e i portatori di interesse legittimo del quartiere (proprietari di immobili, titolari di attività commerciali, ecc.) a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà il giorno 31 luglio 2026 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 in Piazza Canonico Calabrò sita in Condera nei pressi della Chiesa di S. Elia e dell’Istituto Comprensivo “Catanoso- De Gasperi”.

manifesto elezioni comitato condera

Il rinnovo dei componenti del Direttivo

Durante l’incontro si procederà alla votazione per il rinnovo dei componenti del Direttivo. Sarà inoltre l’occasione per illustrare le finalità del Comitato e il suo ruolo di interlocutore con gli organi Circoscrizionali e Comunali.

Si ricorda che il Comitato di Condera, come tutti quelli aderenti alla “Rete dei Comitati” del Comune, è un organismo apartitico, senza scopo di lucro e aperto a tutti i cittadini senza distinzione di sesso, razza e religione.

All’interno dell’assemblea sarà allestito un desk per le nuove iscrizioni. Al termine dei lavori verranno proclamati i nomi dei nuovi membri del Direttivo, eletti democraticamente dall’assemblea.

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L’invito alla partecipazione dei residenti

Contiamo su una numerosa partecipazione per raccogliere le istanze del quartiere nel breve e medio periodo, nonché per restituire a Condera il decoro e la vivibilità di un tempo.

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