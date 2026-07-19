Brancaleone Beach Soccer, terzo posto storico e playoff: ‘Pronti alla battaglia’

​I numeri parlano chiaro e fotografano una stagione da incorniciare: 7 vittorie e solo 2 sconfitte

​Si chiude con l’orgoglio di tutta la tifoseria la regular season del Brancaleone Beach Soccer. La formazione reggina ha firmato un vero e proprio capolavoro nel campionato di Serie A (Poule Promozione), strappando un terzo posto eccezionale che proietta la squadra nell’élite della competizione e spalanca le porte della fase finale.

​I numeri parlano chiaro e fotografano una stagione da incorniciare: 7 vittorie e solo 2 sconfitte. Un ruolino di marcia impressionante, fatto di carattere, giocate spettacolari sulla sabbia e una tenuta mentale da grande squadra.

​Una Regular Season da Protagonisti

​Fin dalle prime battute del campionato, il Brancaleone ha dimostrato di non voler recitare il ruolo di semplice comparsa. Turno dopo turno, i ragazzi hanno macinato gioco e punti, superando avversari ostici e cedendo il passo in appena due occasioni.

​La costanza della squadra è stata la vera arma segreta. Solo le primissime della classe sono riuscite a tenere il passo o a rimanere di un soffio davanti, ma l’identità e la fame mostrate sulla sabbia dicono che il Brancaleone non è secondo a nessuno.

​Obiettivo Playoff: Pronti alla Battaglia

​Smaltita la legittima euforia per questo traguardo, non c’è tempo per cullarsi sugli allori. Adesso la testa vola già ai playoff, che si disputeranno nella splendida cornice di Scoglitti, in provincia di Ragusa, dal 4 al 6 agosto. Forza Brancaleone, facci vedere di cosa sei capace!

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