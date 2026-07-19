Domotek Volley, Antonio Polimeni eletto miglior allenatore della Serie A3

Una tre giorni da incorniciare per la Domotek Volley e per il suo condottiero. Antonio Polimeni, tecnico della formazione reggina, ha ricevuto il prestigioso Premio di Lega “Costa-Anderlini” come Miglior Allenatore del Campionato di Serie A3 Credem Banca per la stagione 2025/2026.

La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 16 luglio a Bologna, in occasione del Volley Mercato, l’evento di presentazione dei calendari per la prossima stagione. Un riconoscimento che, come ha sottolineato lo stesso Polimeni, ha un sapore speciale perché votato dalle società e dai colleghi tecnici.

“È un premio importantissimo – ha dichiarato il tecnico amaranto – che profuma più di ogni altro di giudizio tecnico perché appunto è stato votato dalle società e soprattutto dai colleghi, dai tecnici a cui fa il mio ringraziamento non solo per il voto, ma soprattutto perché hanno partecipato in maniera diretta o indiretta alla crescita del sottoscritto. Per me è un valore maggiorativo”.

Il premio condiviso con società, giocatori e staff

Come da copione, mister Polimeni ha voluto condividere l’onore con tutto l’ambiente che lo circonda. “È inutile dire che è tutto merito della società e soprattutto dei giocatori e dello staff tecnico che mi hanno permesso di essere qui, altrimenti non era nemmeno minimamente inimmaginabile questa situazione. Sono molto onorato di aver ricevuto questo premio e soprattutto di averlo fatto insieme a tanti altri”, ha affermato, ricordando la pioggia di trofei che ha bagnato la stagione della Domotek.

La società gialloblù, infatti, ha letteralmente fatto incetta di riconoscimenti: ai tre titoli ufficiali conquistati (promozione in A2, Coppa Italia e Supercoppa) si aggiungono il premio per il miglior addetto stampa a Giovanni Mafrici e, naturalmente, l’alloro individuale per il proprio allenatore.

“La nostra società – ha aggiunto Polimeni – ha raccolto tutti i premi che poteva raggiungere, compreso quello della stampa meritatissimo per il nostro Giovanni Mafrici“.

La nuova stagione in Serie A2 e l’esordio contro Pineto

Con la promozione in Serie A2 ormai realtà, l’attenzione è già proiettata sulla nuova stagione. E il calendario, ufficializzato proprio a Bologna, non ha fatto sconti alla matricola calabrese: l’esordio sarà in trasferta contro l’ABBA Pineto, formazione che, come sottolineato da Polimeni, è di assoluto livello. “La prima giornata è tostissima contro Pineto che ha sfiorato quello che ha fatto la nostra squadra in A3, ha commentato il tecnico, riferendosi ai successi della squadra abruzzese in A2.

Nonostante l’ostacolo iniziale, Polimeni non si scompone:

“Sarebbe andato il sorteggio, comunque le difficoltà ci sarebbero state. Non ho mai badato a chi prima, a chi dopo, perché incontrare prima o dopo qualcuno ha sempre i suoi pro e i suoi contro. Oggi il livello è altissimo e inutile negare che i livelli nel campionato si dividono in due fasce, tra quelli che lotteranno per la permanenza e quelli che lotteranno per la promozione”, ha spiegato.

La chiosa finale è stata dedicata al valore del confronto con gli altri allenatori, che Polimeni considera parte fondamentale del suo percorso di crescita.

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“La mia crescita è passata anche attraverso il confronto con i miei colleghi e il cui il ringraziamento, come ho detto prima, va oltre il voto perché hanno avuto la fortuna di avere rapporti bene o male con tutti e hanno fatto parte della crescita del sottoscritto”. Un pensiero che si estende anche ai giocatori, definiti “i principali maestri”. “Quando si arriva a certi traguardi bisogna anche abbracciare virtualmente tutti coloro che in questo percorso mi hanno permesso di crescere”.

Con un bagaglio di cinque trofei in bacheca e la promozione in A2, Antonio Polimeni si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, e con lui l’intera Domotek Reggio Calabria.