Domotek: il calendario della stagione 2026-27. Si parte in trasferta

La storia della Domotek Volley continua a scrivere pagine indelebili: entusiasmo a raffica per la premiazione del club, al Volley Mercato di Bologna dove, la società, ha ricevuto gli applausi di tutto il mondo pallavolistico italiano, ricevendo ad personam, i tre titoli conquistati, la Coppa Italia Del Monte, la Supercoppa ed il piatto celebrativo della promozione in A2, uniti al premio del miglior Coach dell’anno, il premio “Costa-Anderlini” per il proprio deus ex machina,l’allenatore reggino Antonio Polimeni.

I Trofei diventano cinque per una stagione veramente pazzesca, con il conferimento all’Addetto Stampa del club Amaranto, il giornalista Giovanni Mafrici del trofeo come Miglior addetto stampa del club.

Durante la cerimonia, ufficiali gli accoppiamenti delle giornate di campionato grazie alla pubblicazione dei calendari:Si inizia il 18 ottobre 2026 con la prima di campionato.

Prima giornata in trasferta, così come accadde anche nella passata stagione in casa della quotatissima Abba Pineto, vincitrice della Supercoppa e della Coppa Italia di A2.(ritorno il 10 gennaio 2027 al Palacalafiore)

Seconda giornata il 25 ottobre al Palacalafiore contro Brescia (ritorno il 17 gennaio 2027); terza in trasferta il 1 novembre a Grottazzolina(in casa il 24 gennaio);

La quarta giornata (8 novembre-31 gennaio) Domotek Gioia del Colle;

La quinta giornata è Fano-Reggio Calabria (15-Novembre-7 febbraio);

Sesta giornata è Rinascita Lagonegro-Domotek (22 Novembre-14 Febbraio);

Settima giornata è Reggio Calabria-Napoli (29 novembre-21 febbraio);

Ottava sarà Reggio Calabria-Reggio Emilia, spareggio per la A2 l’anno scorso (6 dicembre-28 febbraio);

Nono turno Reggio Calabria- Ravenna (13 dicembre-14 Marzo);

Decimo turno: Macerata- Reggio Calabria (20 dicembre-21 marzo);

Undicesimo turno il derby tra Domotek Volley e Palmi(27 dicembre-27 marzo)

Dodicesimo turno, la rivincita tra Belluno e Domotek(3 gennaio-3 aprile)(6 gennaio-11 aprile)

Tredicesimo turno: Domotek nell’ulltima giornata di stagione regolare giocherà contro Porto Viro

Il campionato di Serie A2 Credem Banca 2026/27 si prospetta avvincente e ricco di stimoli per la formazione amaranto. Le squadre in scena quattordici, e tra queste spiccano molti volti noti che hanno incrociato la strada della Domotek nelle ultime, epiche stagioni. C’è Belluno Volley, proprio la compagine affrontata e superata nella finale che è valsa la promozione.. E poi la Conad Reggio Emilia, vecchia conoscenza degli spareggif e delle finali di Coppa Italia e Supercoppa Del Monte, con cui la Domotek ha giocato cinque indimenticabili partite per l’A2. Un’altra rivalità destinata ad accendersi sarà il derby della città metropolitana contro Sviluppo Sud Palmi.

Con 14 squadre al via, la A2 promette battaglia. Oltre ai già citati Belluno,Palmi e Reggio Emilia, il girone ospiterà formazioni storiche e ambiziose come Consoli Sferc Brescia, Essence Hotels Fano, JV Gioia del Colle, Yuasa Battery Grottazzolina, Rinascita Lagonegro, Associati Fisiomed Macerata, Virtus Volley Napoli, Abba Pineto, Alva Inox Porto Viro e Consar Ravenna.

Cinque le conferme nel roster dei reggini, il Capitano Domenico Laganà, il palleggiatore con trascorsi in nazionale maggiore, Davide Saitta,il centrale Luca Presta,il libero Saverio De Santis ed il veterano Lazzaretto.

Tanta curiosità nel vedere all’opera i nuovi centrali Bragatto e Buzzi.La nuova banda Iervolino. Gli stranieri Sen, nazionale sloveno e Boiko nazioinale ucraino, accanto al nuovo secondo libero Alessandro Bruno,Andrea Asteriti da Crotone,Marco Favretto e Mattia Bonanno.