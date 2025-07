Quadro finanziario dell’UE, Princi: ‘PPE e Parlamento al lavoro. I territori e le Regioni rimangano centrali’

"La Politica Agricola Comune e i fondi di Coesione – spiega l’eurodeputata - sono strumenti essenziali per il sostegno e lo sviluppo dei territori, in particolare del Sud Italia"

“Il Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, presentato ieri dalla Presidente Von der Leyen, ha generato perplessità diffuse e trasversali in Parlamento, a partire dal gruppo PPE, di cui faccio parte. In tale contesto, rivendichiamo la gestione regionale della Politica Agricola Comune e della Coesione, che hanno rappresentato e devono continuare a rappresentare un motore fondamentale per l’economia della Calabria e del Sud. È una proposta che dovrà certamente essere riconsiderata nel quadro del negoziato che si aprirà tra le istituzioni europee”.

Lo afferma Giusi Princi, europarlamentare del PPE e di Forza Italia.

“La Politica Agricola Comune e i fondi di Coesione – continua l’eurodeputata – sono strumenti essenziali per il sostegno e lo sviluppo dei territori, in particolare del Sud Italia. Concordiamo – evidenzia – sulla necessità di razionalizzare e ottimizzare le risorse per evitare sprechi, ma riteniamo fondamentale dare centralità a quei programmi che hanno dimostrato, con i risultati, la loro efficacia concreta sui territori. È importante – prosegue – riconoscere il ruolo degli Stati membri ma non si può prescindere dalla funzione strategica delle Regioni, come già sottolineato con forza e determinazione dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in seno al Comitato europeo delle Regioni”.