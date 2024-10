Reggio, rafforzata la videosorveglianza. Brunetti: ‘Attenzionate cinque aree critiche della città’

Si intensifica il programma di videosorveglianza in diverse zone di Reggio Calabria, come stabilito dall’ultima delibera della giunta comunale. L’intervento rientra nel Programma Operativo Complementare Legalità 2014/2020, volto a potenziare la sicurezza e a sostenere lo sviluppo economico delle regioni target attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza avanzati.

Obiettivi del progetto

Il programma prevede l’installazione di telecamere con funzionalità di video analisi e autoapprendimento per prevenire e contrastare sia la microcriminalità che la criminalità organizzata. Questi sistemi contribuiranno a garantire una maggiore sicurezza urbana e a liberare risorse investigative delle forze dell’ordine, permettendo loro di concentrarsi su crimini più complessi legati alla criminalità organizzata. La videosorveglianza comunale si è dimostrata uno strumento essenziale per raccogliere informazioni di valore investigativo, motivo per cui è necessario potenziarla ulteriormente.

Aree di intervento

Come spiegato dal vicesindaco e assessore delegato alla Polizia municipale, la proposta progettuale approvata riguarda in particolare piazza Sant’Agostino, dove saranno collocati quattro impianti. La piazza è stata al centro delle discussioni del Comitato ordine e sicurezza in Prefettura.

Le altre aree interessate saranno:

Corso Vittorio Emanuele III (sei impianti)

(sei impianti) Corso Matteotti (sei impianti)

(sei impianti) Via Filippini – Largo Orange (quattro impianti)

(quattro impianti) Largo Canonico (quattro impianti)

Queste zone sono state scelte poiché recentemente colpite da episodi di vandalismo e violenza. Il programma prevede inoltre fondi annuali per i prossimi cinque anni per la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza.