Riapertura cimiteri a Reggio, Falcomatà: ‘Torneremo a salutare gli affetti, ma con cautela’

Ad annunciarlo è il sindaco della città di Reggio Calabria. La comunicazione era arrivata ai cittadini anche qualche giorno fa durante una diretta di Giuseppe Falcomatà. Oggi, però, il sindaco ribadisce la notizia che, probabilmente, farà piacere a molti.

“Si tratta di un gesto di attenzione, visto anche l’avvicinarsi della festa della mamma. I cimiteri sono stati chiusi per tanto tempo e tantissimi hanno segnalato la necessità di tornare a salutare i propri cari. Io stesso non vedo l’ora di andare a posare un fiore sulla tomba dei miei familiari.

Questo, però, lo dobbiamo fare con ordine. Il fatto che riaprano i cimiteri non vuol dire riversarsi in massa perchè, così facendo, manderemmo all’aria un lavoro di due mesi. Significa che anche nei cimiteri dovranno essere rispettate le misure che ormai conosciamo, divieto di assembramento ed utilizzo di DPI. Anche in questo, molto sta a noi ed al nostro senso di responsabilità”.