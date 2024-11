Quarta giornata di campionato calcio a 11 UISP. Lo Sporting Reggio sfida il Motta S.Giovanni

di Nicolino D’Ascoli . Al via la settimana della quarta giornata di campionato ormai entrato nel vivo e con le squadre tutte pronte a darsi battaglia. Si comincia subito con un testa coda domani quando l’Antica Abazia a pieni punti in casa ospiterà l’ ASD Sbarre fermo ancora al palo. Di certo una partita difficilissima per gli ospiti, almeno sulla carta sembra non esserci storia, ma come sappiamo il pallone è rotondo e tutto può accadere anche se difficilmente i padroni di casa torneranno a casa a mani vuote. Domenica ricca di scontri con la Soluzione 04 in trasferta a Melito per sfidare la Nuova Amatoriale Bovese, incontro ad armi pari perché entrambe le squadre sono li a metà classifica, solo due punti in meno per i ragazzi di Scilla, ma con una gara in meno disputata. Si continua sempre domenica mattina con l’incontro Polisportiva Futura – Sporting Reggio. Nel pomeriggio andrà in scena un altro match tutto da gustare, il S. Rocco Puzzi in casa riceve il CS Giare, forse la squadra sorpresa di questa stagione visto l’inizio drammatico (8-0 subito in casa dello Sporting Reggio) e poi la ripresa alla grande con 4 punti in due giornate. Il Puzzi non perde in casa ormai da tempo immemore, la razionalità induce a pensare che anche questa volta i calciatori prenderanno il bottino pieno. Infine martedì sera in posticipo serale la Ludos Vecchia Miniera, campione provinciale in carica affronterà il S. Elia Ravagnese di Bruciafreddo che vuole a tutti i costi levare quel brutto zero in classifica, cosa assolutamente non semplice in casa della Ludos.Polisportiva Futura – Sporting Reggio . Sicuramente incontro di cartello questo fra i Motticiani ed i reggini. Quest’anno la Polisportiva Futura ha altissime probabilità di lottare per il conseguimento del titolo finale, sono arrivati rinforzi da Chorio e da Lazzaro, per cui è una squadra del tutto rivoluzionata che pian piano sta prendendo forma. Per lo Sporting Reggio la domenica mattina è un tabù. Difficilmente i ragazzi di Mangano conquistano punti quando giocano la mattina, si spera questa volta che l’esito sia diverso. La concentrazione in settimana è stata alta, la vittoria di lunedì scorso non ha prodotto effetti da capogiro ai ragazzi. Si è passati subito con la testa a Motta, dove molto probabilmente non potrà esserci Giordano, alle prese con un piccolo infortunio muscolare. A fine allenamento incontriamo Alfredo Pustorino, numero 8 dello Sporting Reggio e pedina fondamentale nello scacchiere di Mangano.Due vittorie ed una sconfitta, sarà una stagione altalenante per lo Sporting ? – “ Il mio augurio personale è di vedere una squadra continua nel gioco e nei risultati, la sconfitta di Melito la considero una parentesi negativa dovuta essenzialmente ad episodi, non certo alla mancanza di gioco. Penso che abbiamo intrapreso la giusta strada. Capiteranno sicuramente altri ostacoli durante la stagione, dovremo avere la maturità di saperli superare”. Pustorino continua soffermandosi sul macth di domenica. “Domenica saremo più preparati e sono sicuro che giocheremo una bella partita, la sera pre gara staremo tutti insieme proprio per trovare la giusta concentrazione e rilassarci, siamo un bel gruppo. Giocare la mattina non è favorevole per nessuno, scientificamente provato, ma sapremo dire la nostra a Motta”. Infine sul suo cambio di posizione a centrocampo. “ la nuova posizione mi si addice, mi trovo bene. Credo nel calcio 10 metri avanti o indietro non cambiano molto, l’ aspetto fondamentale è l’atteggiamento in campo, la voglia di vincere, la fame sportiva e la volontà. In queste prime tre giornate ho realizzato solo una rete, ma sono in debito visti i due legni colpiti, mi rifarò”. Lo Sporting Reggio ha ufficializzato un mini ritiro il giorno prima della partita. La società ha voluto organizzare una cena di squadra aperta oltre che a tutti i giocatori della rosa anche alle loro fidanzate, parenti ed amici presso il Sottoscala (adiacenze piazza Carmine). Sarà un modo per compattare ancora di più il gruppo fuori dal campo, ove ce ne fosse bisogno. Lo Sporting non è nuovo in queste iniziative extrasportive cosi come davanti ai microfoni di City Now spiegava il mister ad inizio stagione. Vedremo se anche questo servirà per sfatare il tabù domenica mattina.