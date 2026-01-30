Reggio, tre consiglieri passano a Casa Riformista: ‘Non ci interessa stare comodi, ma essere utili’

Si è svolta nella giornata odierna, a Reggio Calabria, la conferenza stampa di adesione a Casa Riformista – Italia Viva dei consiglieri comunali Filippo Quartuccio, Giuseppe Francesco Sera e Santo Bongani. L’incontro ha visto la partecipazione del vicepresidente nazionale di Italia Viva, on. Davide Faraone, della senatrice Dafne Musolino e della consigliera regionale Filomena Greco, oltre alla presenza del consigliere comunale Giovanni Latella.

Visione politica e obiettivi del progetto

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la volontà di costruire una vera Casa Riformista, intesa come luogo politico stabile fondato su competenza, ascolto e concretezza, lontano dalla logica dei semplici cartelli elettorali. La scelta politica mira a sostenere la città con un’azione basata sulla proposta e non sulla protesta.

«Non ci interessa stare comodi, ci interessa essere utili» è il messaggio che ha fatto da filo conduttore agli interventi.

I consiglieri Quartuccio, Sera e Bongani hanno sottolineato la necessità di una “politica adulta” capace di programmazione e visione lungimirante:

In Consiglio comunale il gruppo sarà una voce esigente ma affidabile.

il gruppo sarà una voce esigente ma affidabile. Gli atti verranno valutati singolarmente, senza pregiudizi, motivando ogni scelta di voto.

L’obiettivo è rimettere al centro dignità, opportunità, merito ed equità.

Il radicamento territoriale e la nuova struttura

L’on. Davide Faraone ha evidenziato come il radicamento a Reggio Calabria sia un passaggio fondamentale per far crescere il centro-sinistra attraverso un’area a vocazione liberale e riformista. La senatrice Dafne Musolino ha rimarcato la credibilità del progetto a livello nazionale, ponendo le basi per un riscatto del territorio comunale e metropolitano.

La consigliera regionale Filomena Greco ha sottolineato l’importanza di mettere in rete le energie istituzionali per offrire risposte concrete ai cittadini. Durante il suo intervento, l’on. Greco ha ufficializzato una nomina interna:

«L’On. Greco comunica di aver nominato commissario metropolitano del partito il consigliere Giuseppe Francesco Sera che avrà il compito di predisporre un’azione politica di lungo respiro».

Il progetto rimane aperto a tutti i riformisti che credono in una politica fondata sul senso delle istituzioni e sulla capacità amministrativa, con l’obiettivo di strutturare stabilmente il partito in tutta l’area metropolitana.