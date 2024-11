Questo carnevale Reggio Calabria si maschera di arte

Mercoledì 18 febbraio, presso la sede della Gilda degli Artisti, una festa in maschera dai toni spettacolari.Anche quest’anno il carnevale si presenta come un appuntamento classico e immancabile per gli appassionati delle feste e dei travestimenti. A chiudere il carnevale reggino però ci penserà la Gilda degli Artisti con un evento che prenderà vita mercoledì 18 presso la House of BaK, sede dell’associazione.MascherArt(i) è un invito ma anche una piccola sfida a partecipare all’evento con un costume che richiami lo sconfinato mondo dell’arte.Durante la serata tutto riprenderà il tema dell’arte, con una sala dedicata alla musica proveniente dal mondo del cinema e un vero “red carpet” su cui gli invitati potranno sfilare e lasciarsi immortalare per un servizio fotografico del tutto esclusivo.”Il periodo del carnevale impone di confrontarci con la maschera, che può essere anche una maniera di parlare di se stessi agli altri.” commenta il BaK, capo-gilda della Gilda degli Artisti “Sarà una serata ricca non solo di un ambiente conviviale ma anche di grande creatività, vogliamo andare a premiare il costume “self-made” e tutti gli espedienti che possono celarsi dietro la scelta di un personaggio.Il “dialogo con le maschere” qui iniziò nel 2009 quando creai il primo cosplay in Calabria e iniziai ad organizzare i primi eventi in costume di questo tipo. In questo caso l’evento è un invito aperto a tutti, basta poco per creare una maschera che riprenda un personaggio o un’opera famosa e la possibilità di portare con noi un po delle icone viste al cinema o nei dipinti.

E’ un’occasione per ricordarci un messaggio molto importante, specie per il nostro contesto: non smettiamo mai di metterci in gioco.”Ancora qualche giorno per rispolverare le nozioni di cucito e prendere di mira i mercatini, in vista di questo evento che promette di chiudere alla grande il carnevale reggino. Per informazioni su questo e tutti gli altri eventi della Gilda degli Artisti potete visitare www.gildaartisti.org e relativi contatti sui social.

In particolare il gruppo Facebook “La Gilda degli Artisti” che si sta affermando come vetrina di condivisione unica nel suo genere per gli artisti che hanno voglia di condividere le proprie opere.