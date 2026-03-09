Questura di Reggio, 17 misure di prevenzione a persone socialmente pericolose

Nel mese di febbraio la Questura di Reggio Calabria ha emesso 17 provvedimenti tra Daspo, ammonimenti, avvisi orali e foglio di via

Prosegue senza soste l’attività di prevenzione dei reati della Questura di Reggio Calabria al fine di arginare fenomeni di violenza urbana e prevenire disordini e turbative pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Una approfondita disamina operata dagli specialisti della Divisione Polizia Anticrimine su persone dalla spiccata pericolosità sociale ha consentito di emettere ben 17 provvedimenti nel mese di febbraio, che incideranno quale efficace deterrente per diminuire la probabilità di reiterazione di condotte illecite.

I provvedimenti adottati nel mese di febbraio

In particolare, sono stati disposti:

due Divieti di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (“Daspo”) per anni uno, nei riguardi di altrettanti soggetti che hanno posto in essere condotte violente nell’ambito di campionati di calcio minori;

sei “avvisi orali”, intimando a tutti gli interessati di tenere una condotta conforme alla legge;

un provvedimento di “foglio di via obbligatorio” dal Comune di Reggio Calabria, nei confronti di un soggetto residente in Campania, indiziato di una truffa ai danni di una persona anziana, inibendo di farvi ritorno per un periodo di due anni;

sette provvedimenti di “ammonimento” nei confronti di altrettanti soggetti che si sono resi autori di atti persecutori e violenza domestica. Tale misura monitoria, consente di intervenire tempestivamente ed efficacemente sul cosiddetto “ciclo della violenza”, interrompendolo in presenza di alcuni “reati spia” che, malgrado l’apparente minore gravità, sono particolarmente indicativi delle dinamiche disfunzionali createsi all’interno delle relazioni familiari ed affettive, in quanto costituiscono il campanello di allarme per situazioni di pericolo incombenti sulla integrità psico-fisica delle persone.

Inoltre, è stata formulata al locale Tribunale – sez. Misure di Prevenzione, una proposta per l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, nei confronti di un soggetto, portatore di pericolosità sociale generica e qualificata, ritenuto organico a contesti associativi per la perpetrazione di reati in materia di stupefacenti.

Le misure adottate e proposte, rappresentano il frutto della sinergica e costante azione di controllo del territorio e dell’efficace attività di contrasto svolta dalla polizia giudiziaria sia nel capoluogo che nella provincia.