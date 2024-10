Quirinale, Irto tra i designati per la Calabria: ‘Responsabilità importante’

Si è svolta questa mattina, a palazzo Campanella, riunione del Consiglio regionale della Calabria che ha designato i rappresentanti che si occuperanno della prossima elezione del Presidente della Repubblica.

Dopo la nomina, il rappresentante del Partito Democratico, che ha ricevuto l’incarico insieme al Presidente Occhiuto ed al Presidente Mancuso, ha lasciato il suo pensiero in un post su Facebook:

“Sono appena stato delegato dal Consiglio regionale per eleggere il tredicesimo Presidente della Repubblica. Una responsabilità importante, in un momento assai delicato per l’Italia e le Istituzioni. La Calabria farà la sua parte”.