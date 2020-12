Regionali, Tansi a caccia di firme: aperta la raccolta anche a Reggio Calabria

Anche a Reggio Calabria, a partire da oggi, c'è la possibilità di sottoscrivere le 3 liste di candidati a sostegno di Carlo Tansi Candidato Presidente della Regione Calabria.

La raccolta firme per le prossime Regionali in Calabria

Serviranno 9.000 firme in tutta la Regione per permette a Tansi di presentare le tre liste in tutte e tre le circoscrizioni (Nord, Centro e Sud ndr.). Per questo motivo i vari candidati consiglieri chiedono l'apporto dei cittadini.

"Sarà determinante per dare una chance a chi vuole cambiare la Calabria, votando al di là e al di fuori dei consueti schieramenti centro destra e centrosinistra che hanno governato, alternandosi, la nostra bella Regione da 50 anni, con i risultati ormai sotto gli occhi di tutti".

Scrive in una nota il Movimento Civico per Carlo Tansi Presidente.

"Per il Movimento Civico a sostegno di Carlo Tansi, per i candidati delle tre liste e, forse , anche per tutti i calabresi che vivono con disagio crescente la loro Terra, è giunta l'ora di cambiare, e possono farlo fin d’ora con un piccolo gesto recandosi a firmare, in attesa di farlo in maniera più concreta con il voto del 14 febbraio 2021".

Come sottoscrivere le liste a sostegno di Tansi Presidente

Tutti i cittadini che vogliono sostenere le candidature delle tre liste, Tesoro Calabria, Calabria Libera e Calabria Pulita, possono recarsi presso l'ufficio elettorale del Comune di Reggio Calabria in via Torrione prolungamento 2n, terzo piano, (sopra Piazza De Nava), tutti i giorni dalle 9 alle 12,30 e dal 4 gennaio in poi anche martedì e giovedì dalle 15 alle 16,30, in attesa che si attivino anche altri banchetti nella Città, compatibilmente con le restrizioni e con le autorizzazione da parte degli organi competenti.