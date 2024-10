Raccolta fondi a favore dell’Ospedale Evoli di Melito di Porto Salvo

Sarà possibile acquistare altro materiale sanitario necessario per fronteggiare l’emergenza

In questi giorni presso l’ospedale “T. Evoli” di Melito di Porto Salvo sono state consegnate le Maschere (o Caschi) CPAP per ventilazione non invasiva (14 PZ), nello specifico nove (9) riutilizzabili e cinque (5) monopaziente, del valore economico totale di € 2.562,00 (duemilacinquecentosessantadue/00) IVA inclusa.

Questo primo risultato è stato raggiunto grazie alle donazioni di tutti coloro che hanno sostenuto la raccolta fondi organizzata dalla Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni.

NON FERMIAMOCI QUI

La raccolta fondi continua e, grazie alle donazioni che stanno ancora arrivando, sarà possibile acquistare altro materiale sanitario necessario per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

ORA PIÙ CHE MAI, DUNQUE, IL TUO CONTRIBUTO PUÒ ESSERE IMPORTANTE. ANCHE 1 EURO PUÒ ESSERE DECISIVO!!!

Per donare i canali ufficiali sono:

– Bonifico diretto sul conto della Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni

IBAN: IT70Y0306909606100000139713 – Banca Intesa Sanpaolo

Causale: LIBERALITA’ PRO LOCO – EMERGENZA COVID-19 OSPEDALE “T. EVOLI” *

– attraverso Paypal: Info@prolococomunemottasg.it (motivo del pagamento: invio denaro ad un amico)

– attraverso GoFundMe:

*NOTA BENE: La Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni, in qualità di ente di promozione sociale, può rilasciare una ricevuta valida ai fini della detrazione fiscale. A chi è interessato, si prega di inserire all’interno della causale Nome, Cognome, Codice Fiscale e Indirizzo E-mail.

Per informazioni e aggiornamenti sulla campagna, è possibile contattare la Pro Loco sui canali ufficiali seguenti:

– Facebook: Pro Loco del Comune Motta San Giovanni

– Instagram: proloco_comunemottasg

– Whatsapp Business: 09651875691