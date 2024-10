Coronavirus a Reggio, Confindustria lancia una raccolta fondi per i presidi sanitari

Una raccolta fondi lanciata da Confindustria Reggio Calabria a sostegno di tutti i presidi ospedalieri della città metropolitana. L’associazione degli industriali, presieduta dall’ingegnere Domenico Vecchio, ha inteso promuovere questa iniziativa di solidarietà che riguarda sia il Grande ospedale metropolitano, oggi il più esposto ed avanzato fronte ospedaliero nella lotta al covid-19 sul territorio, sia le strutture sanitarie diffuse a livello provinciale.

È proprio nei confronti di queste ultime, spesso in una condizione di particolare bisogno, che l’azione benefica promossa dagli imprenditori (sollecitata in particolare dalla sezione Sanità presieduta da Nino Cozzucoli) vuole rivolgere la giusta attenzione.

L’attività di raccolta fondi è già partita sulla piattaforma online di crowdfunding denominata Gofundme ed è raggiungibile QUI.

“Vogliamo supportare il lavoro dei medici, dei paramedici e del personale ospedaliero – spiega Confindustria Reggio Calabria – che giornalmente affrontano con passione e dedizione l’emergenza, curando e assistendo i pazienti contagiati e ricoverati presso le strutture ospedaliere del territorio.

È un momento delicatissimo per la vita della nostra comunità e siamo convinti che il contributo concreto di ciascuno di noi possa migliorare la dotazione delle strutture e le condizioni di lavoro del personale degli ospedali: veri e propri eroi civili che si espongono a gravi rischi per la salute e si sottopongono a turni massacranti per salvare vite umane in questa che è la crisi più grave dal Secondo dopoguerra”.