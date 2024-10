Reggio, ‘Aiutiamo il GOM’: al via le procedure per l’accettazione della raccolta fondi

“Questa mattina, nella sede legale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria, ha avuto luogo un incontro tra la Direzione Aziendale e gli organizzatori della raccolta fondi per l’emergenza COVID-19 di cui si è scritto in questi giorni.

Durante l’incontro, svoltosi in un clima disteso e cordiale, la Direzione Aziendale ha spiegato le procedure amministrative necessarie affinché l’iniziativa in questione possa trovare esito positivo. Dal canto loro gli organizzatori della raccolta fondi, che ha già raggiunto quota 62.000 euro, hanno avuto modo di ribadire le finalità assolutamente disinteressate del loro impegno e l’intenzione di canalizzare in favore dell’Ospedale i fondi raccolti, che serviranno per acquistare ulteriori farmaci, presidi medici, dispositivi di protezione individuale e attrezzature per fronteggiare l’epidemia in corso.