Solidarietà, Servizio, Impegno Civile: a San Ferdinando raccolta straordinaria Avis

Per festeggiare i primi 75 anni della nostra Repubblica e in conformità al dettato dell’art. 2 della Costituzione Italiana, l’AVIS Comunale di San Ferdinando ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue.

Sono state coinvolte le Forze Armate e tante categorie istituzionali e produttive accomunate dall’impegno di donare il sangue per rispondere gratuitamente e volontariamente al “dovere inderogabile di solidarietà sociale” sancito quale Principio Fondamentale della nostra Carta Costituzionale.

Luca Gaetano, assessore comunale e donatore assiduo, dichiara che “la decisione di fornire supporto e prossimità ai volontari della nostra città, il cui impegno ha consentito di giungere alla costituzione di un Gruppo Avis locale, ha messo in luce la straordinaria attitudine dei sanferdinandesi a farsi carico del bisogno e a partecipare, contribuendo in prima persona, alla cura delle vulnerabilità e alla tutela del bene comune. Rivolgo la mia gratitudine a tutti i donatori ma anche ai volontari, medici e non, che si spendono senza sosta per dare un aiuto silenzioso ed essenziale per il conforto dei malati e per salvare vite umane.”

In tanti si sono ritrovati in piazza Nunziante: professionisti, studenti, operai e militari della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gioia Tauro. Tutti hanno contribuito a rendere questa giornata speciale. Sono state raccolte ben 20 sacche di sangue, un buon numero di Gruppo 0 + e – di cui, in questo periodo, c’è particolare carenza e necessità. Anche questa volta in tanti si sono avvicinati per la prima volta ai Volontari del Sangue con otto prime donazioni.

Nel corso della mattinata il Comando della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, ha voluto porgere un saluto al suo personale, all’equipe dell’Unità Mobile di Raccolta guidata dal Dott. Alecci ed ai volontari della Sezione AVIS Comunale San Ferdinando OdV.

Addestrati a difficili operazioni di soccorso in mare, questa volta sono corsi in aiuto del prossimo, non a bordo di una motovedetta ma con un semplice gesto, testimoniando in modo diverso, ma altrettanto nobile, l’osservanza dei principi fondamentali della Repubblica e lo spirito e i valori della Marina Militare che il prossimo 10 Giugno celebrerà la sua festa.