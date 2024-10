Ragusa-LFA Reggio: la probabile formazione amaranto

Le due battistrada Trapani e Siracusa continuano a vincere. Facilmente gli aretusei, 5-0 al Portici e migliore attacco del campionato con 31 gol realizzati, con più fatica i granata che comandano a punteggio pieno dopo nove giornate giocate. E per provare a tenere il passo, è comunque molto complicato, la LFA Reggio è costretta a vincere anche contro il Ragusa, nonostante condizioni generali precarie per i tanti infortuni che stanno colpendo i migliori giocatori amaranto. Trocini però, non intende scoraggiarsi, tantomeno cercare alibi e così anche contro il Ragusa andrà alla ricerca dell’undici migliore da mandare in campo.

La probabile formazione amaranto

LFA REGGIO CALABRIA: Martinez, Aquino, Ingegneri, Kremenovic, Martiner; Zucco, Salandria, Mungo; Marras, Coppola, Provazza. All. Trocini