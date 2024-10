Serie D: LFA Reggio sempre più distante dalla vetta. I risultati e la classifica

Volano le prime tre della classifica a suon di vittorie e gol. Non si è fatta attendere la risposta della Vibonese dopo le vittorie di Trapani e Siracusa. Non va oltre il pareggio invece la LFA Reggio che dopo la buona prestazione con il Lamezia, gioca davvero una brutta gara a Ragusa, nonostante il vantaggio di un uomo per tutto il secondo tempo.

I risultati della giornata

Castrovillari – Sancataldese 1-1

Portici – Siracusa 0-5

Trapani – Igea Virtus 2-1

Vibonese – Locri 3-0

N. Gioiese – Lamezia Terme 0-0

Akragas – Canicattì 2-1

Città di S. Agata – Acireale 1-0

Ragusa – LFA Reggio Calabria 0-0

Licata – San Luca 3-2

Leggi anche

La classifica