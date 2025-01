Reggina, Trocini: ‘Ci teniamo tutti più di ogni altra cosa al mondo’

Il tecnico Trocini analizza la preziosissima vittoria degli amaranto a Ragusa: “E’ stata una vittoria importantisisma, non era facile per mille motivi. Sapevamo che c’era da soffrire su un campo dove la palla rimbalzava male, la classica partita sporca dove servivano temperamento e grinta e lo abbiamo fatto. Nel secondo tempo il Ragusa che deve salvarsi ha spinto tanto, attacca ed è lì che devi fare il secondo gol, altrimenti soffri così come è stato.

Ma ripeto, questa era la partita che andava fatta, di sofferenza, di combattimento, impossibile fare due passaggi consecutivi, ma piuttosto contrasti, contatti, duelli. Abbiamo dimostrato di esserci anche sotto questo punto di vista. Sono felice dei ragazzi che ho, dello spirito che ci mettono, tutti ci teniamo più di ogni altra cosa al mondo pur di arrivare all’obiettivo. Ad Acireale sarà un’altra battaglia. De Felice ha firmato? Se ha firmato allora anche con lui”.