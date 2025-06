Regione e Rai Storia per Strati, uno speciale sullo scrittore calabrese

La lunga e prolifica attività letteraria di Saverio Strati: la racconta lo speciale di Rai Cultura, firmato da Vanessa Roghi e Massimo Latini, “Ritorno perché. Vita di Saverio Strati”, in onda domani, martedì 24 giugno alle 21.10, in prima visione su Rai Storia, canale 54 del digitale terrestre.

Nato a Sant’Agata del Bianco nel reggino nel 1924, la vita di Strati assomiglia a quella di tanti giovani di umili origini della sua generazione. La scuola, la scoperta del meridionalismo, il talento, il trasferimento negli anni Sessanta a Scandicci, ma anche la situazione di indigenza da cui riuscirà a uscire solo grazie al supporto della legge Bacchelli a lui assegnata nel 2009.

Lo speciale, realizzato nell’ambito della convenzione tra Rai Com, Regione Calabria, e Fondazione Calabria Film Commission, ricostruisce una storia singolare e paradigmatica anche grazie alla ricchezza delle Teche Rai che dagli anni Cinquanta in poi non hanno mai smesso di raccontare il sud.

Il programma, realizzato in occasione delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Strati, arricchisce il calendario delle iniziative promosse da Regione Calabria – Dipartimento Cultura, “100 Strati” e Calabria Film Commission, con il coinvolgimento anche del comune di Sant’Agata del Bianco, paese natale di Strati.

Lo Speciale è arricchito dalle interviste a Goffredo Fofi, Palma Comandé, Gioacchino Criaco, Vito Teti, Giancarlo Cauteruccio, Piero Pananti, Luigi Franco, Domenico Stranieri, Giuseppe Polimeni.

La produttrice esecutiva è Annalisa Annalisa Vasselli. Ricerche di Francesco Russo.