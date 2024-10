StuDocu 2021: la ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria tra le migliori università italiane

StuDocu, la piattaforma EdTech di istruzione superiore per la condivisione di documenti universitari, ha presentato oggi la seconda edizione dell’annuale StuDocu World University Ranking. Condotta intervistando 100.000 studenti e neolaureati di 1.800 università in 30 Paesi, la classifica è l’unica indagine di questo tipo che enfatizza le loro esperienze e le loro opinioni.

Le categorie di valutazione

La classifica è basata su 16 categorie che hanno un impatto diretto sugli studenti e su come sperimentano la vita universitaria sia in presenza sia a distanza, aspetto che nel 2020/2021 è stato fondamentale. Lo StuDocu World University Ranking 2021 si concentra non solo sulla reputazione accademica o sui finanziamenti (borse di studio), ma sulla vita quotidiana del campus, come la qualità del cibo, le varie opzioni di alloggio, le politiche di inclusione e diversità, la cultura sportiva e anche sulla possibilità di fare conoscenze.

Categorie di valutazione degli studenti:

Servizi di didattica a distanza

Reputazione accademica e opportunità di lavoro

Qualità dei corsi

Qualità della vita all’interno del campus

Offerta di cibo nel campus e attenzione per chi ha restrizione dietetiche

Strutture e aree comuni

Associazioni e attività

Sport e cultura

Sicurezza

Posizione

Accessibilità per studenti con disabilità

Diversità e inclusione

Sostegno finanziario per gli studenti che non hanno diritto a una borsa di studio

Supporto per trovare un alloggio e qualità degli alloggi

Possibilità di incontri romantici

Al termine del questionario dello StuDocu World University Ranking viene chiesto ad ogni studente di valutare la sua intenzione di raccomandare l’Università a familiari e amici, fornendo ad ogni università un “Net Promoter Score” che contribuisce al suo punteggio complessivo.

“Questo è stato un anno difficile per gli studenti, alcuni ancora alle prese con la didattica a distanza. Per questo uno degli aspetti che per loro è risultato più importante nella valutazione è la possibilità di socializzare”, ha detto Marnix Broer, CEO e co-fondatore di StuDocu. “Il World University Ranking 2021 di StuDocu è l’unica classifica che evidenzia l’esperienza degli studenti dall’interno. Mettendo in evidenza categorie uniche che non si trovano in altri sondaggi, il nostro obiettivo è quello di fornire una visione olistica dell’esperienza educativa complessiva di ciascuna di queste università, consentendo agli studenti di scegliere l’esperienza migliore per soddisfare le loro esigenze individuali.”

La classifica delle migliori università italiane

Sulla base dei punteggi medi in tutte le categorie, è stato determinato un punteggio complessivo e una classifica. Le migliori università italiane per lo StuDocu World University Ranking 2021 sono:

Scuola Normale Superiore di Pisa Università degli Studi di Camerino Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria Università telematica Unitelma Sapienza Università telematica “Italian University Line” Università Pontificia Salesiana Università Europea di Roma Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Università telematica Giustino Fortunato LUISS Guido Carli

Curiosità

Le migliori università italiane per servizi di didattica a distanza (escludendo le università telematiche) sono: Università di Camerino, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria , al terzo posto con lo stesso punteggio la LUISS Giudo Carli e l’Università Europea di Roma

Le Università italiane più attente alle politiche di inclusione e diversità sono: l'Università telematica "Italian University Line", l'Università Pontificia Salesiana e l'Università per Stranieri di Siena.

Per quanto riguarda la “ possibilità di incontri romantici ” gli studenti hanno votato come migliori: Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria , Link Campus University di Roma e Università degli Studi di Camerino mentre la Normale di Pisa è all’ultimo posto

Il podio delle migliori università Italiane per la qualità del cibo (offerta di cibo nel campus e attenzione per chi ha restrizione dietetiche) è composto da: Università Campus Bio-Medico di Roma, Scuola Normale Superiore di Pisa e Link Campus University di Roma. Fanalino di coda: l'Università della Valle d'Aosta

Metodologia

StuDocu World University Ranking si basa sull’opinione e l’esperienza di 100.000 studenti e neolaureati di quasi 1.800 università di 30 paesi del mondo raccolti dal 21 luglio al 10 agosto 2021. Ogni università è giudicata dagli studenti attuali o recentemente laureati su una varietà di categorie, utilizzando una scala da 1 a 10, così come la loro intenzione di raccomandare la loro scuola a familiari e amici. I risultati sono analizzati utilizzando la tecnica di sovracampionamento delle minoranze sintetiche SMOTE.

Maggiori informazioni

StuDocu è stata fondata nei Paesi Bassi nel 2013 da quattro studenti che miravano a scambiare documenti di studio tra loro per ottenere, insieme, migliori voti accademici. Da allora, milioni documenti vengono condivisi e sono accessibili agli studenti in tutto il mondo. Attualmente la piattaforma, che ha quasi 15 milioni di utenti di 2.000 Università in 60 Paesi, non viene utilizzata solo per visualizzare o scaricare documenti, ma anche per approfondire migliaia di argomenti. La missione di StuDocu è responsabilizzare gli studenti in modo che possano eccellere negli studi, fornendo loro gli strumenti migliori per studiare in modo più efficiente.