Nesci (Fdi-Ecr): ‘Politiche pragmatiche per famiglie e imprese’

Nel corso della sessione plenaria del Parlamento Europeo, Denis Nesci, in qualità di relatore ombra ECR per il Rapporto sulla BCE, ha evidenziato l’importanza della stabilità dei prezzi per combattere l’inflazione e favorire un ambiente economico propizio a investimenti, crescita e occupazione.

L’euro digitale e la tutela della privacy

Nesci ha anche trattato il tema dell’euro digitale, chiarendo che dovrà affiancare il contante senza sostituirlo, garantendo la privacy dei cittadini e promuovendo l’inclusione finanziaria.

“È essenziale che la BCE adotti politiche che riflettano le reali necessità di famiglie, imprese e consumatori. Un approccio pragmatico e basato sul buon senso è fondamentale per tutelare l’interesse pubblico” – ha dichiarato Nesci, aggiungendo l’importanza di un dialogo continuo con i parlamenti nazionali e la promozione dell’educazione finanziaria.

Equilibrio tra stabilità e benessere

In presenza di Christine Lagarde, presidente della BCE, Nesci ha concluso che è necessario migliorare l’efficacia delle azioni della BCE, promuovendo un equilibrio tra la stabilità economica e il benessere dei cittadini, al fine di rispondere alle sfide quotidiane.