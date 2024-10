Rappresentativa ’04, ottimo test contro la Vis Reggio

Ottimo test amichevole per la rappresentativa calabrese in preparazione verso il Trofeo Vito Lepore di Potenza, in programma nel prossimo week-end (9-10 Settembre 2017).

Sotto gli occhi attenti del Referente Tecnico Territoriale, Coach Simona Pronestì, del dirigente del Comitato Regionale, Roberto Priolo e degli allenatori Giuseppe Cotroneo ed Anna Fotia, ben supportati dal preparatore fisico Valerio Tolomeo è scesa in campo la rappresentativa dei 2004 selezionati tra tutte le società della regione Calabria.

Il team ha svolto una proficua amichevole contro la selezione dei nati dal 2002 al 2004 della Vis Reggio Calabria ben allenata dai Coaches Checco D’Arrigo e Valerio Nusco.

Dopo un primo periodo equilibrato, i bianco-amaranto, trascinati da due “vecchie conoscenze dei raduni della selezione come Mimmo Cardone (classe 2003) e Fabio Fazzari(classe 2002) prendono il controllo della gara volando anche sul più sedici.

La Calabria ha rintuzzato il gap facendo leva sul dinamico quintetto con Ziino in regia, Agosto e Scarfò esterni con Messina e TIberi vicino al canestro.

Ottime indicazioni dalla voglia e dalla crescita di Milano e Campolo.

Il successo finale, all’interno di un test dove non contava il risultato è per la Vis che mostra un collettivo amalgamato e combattivo. La cornice di pubblico è godibile. La gara è stata arbitrata dall’Istruttore regionale del settore Cia Roberto Viglianisi di Villa San Giovanni e dal giovane fischietto reggino Emilio Gerardis.

La rappresentativa calabrese continuerà il “tour de force” martedì per un nuovo raduno con location da stabilire per poi, effettuare, probabilmente un nuovo test amichevole prima di partire per la Basilicata.