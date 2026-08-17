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Riattivato a Ravagnese il servizio per i tesserini venatori, Vetta: ‘Risposta concreta alle esigenze dei cittadini’

"Questo il senso della nostra azione politica" la nota del vice presidente del IV Municipio “Reggio Sud”

17 Agosto 2026 - 16:46 | Comunicato Stampa

danilo vetta

È stato riattivato, presso la circoscrizione di Ravagnese, il servizio per il rilascio dei tesserini venatori, un servizio importante per tanti cittadini e operatori del territorio che torna finalmente a essere disponibile anche in un centro civico periferico.

Vetta: «Una risposta concreta alle esigenze dei cittadini»

“La riattivazione del servizio – dichiara Danilo Vetta, Vice Presidente del IV Municipio “Reggio Sud” – nasce da una precisa richiesta che ho sottoposto all’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di dare una risposta concreta alle esigenze dei cittadini di Ravagnese e delle zone limitrofe. Voglio ringraziare l’Assessore Antonino Maiolino, che ha recepito la mia richiesta e si è attivato tempestivamente per rendere nuovamente operativo il servizio. Un plauso – prosegue Vetta – va anche al Sindaco Cannizzaro, che sta restituendo ai centri civici periferici il ruolo e il valore che meritano, dimostrando concretamente di avere la massima attenzione nei confronti delle periferie. Riportare servizi nei territori significa avvicinare le istituzioni ai cittadini e dimostrare che l’Amministrazione comunale vuole essere presente non soltanto nel centro della città, ma in ogni quartiere. Insieme al Presidente Cantarella e a tutta l’Amministrazione circoscrizionale – sottolinea il Vice Presidente – stiamo lavorando per raccogliere e recepire tutte le istanze che provengono dal territorio, trasformandole in richieste concrete e indirizzandole verso i settori comunali competenti. È questo il senso della nostra azione politica: ascoltare, rappresentare e cercare soluzioni”.

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Le esigenze delle periferie

Per Vetta “il percorso è certamente impegnativo perché le esigenze delle periferie sono numerose e spesso rimaste per troppo tempo senza risposte“. 

“Ma stiamo lavorando con entusiasmo, determinazione e spirito di servizio. La riattivazione del rilascio dei tesserini venatori a Ravagnese rappresenta un piccolo ma significativo risultato: quando territorio e amministrazione dialogano e lavorano nella stessa direzione, le risposte possono arrivare”.

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