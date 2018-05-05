Dopo un viaggio molto lungo, la squadra di coach Cugliando ha raggiunto quel di Padova dove si stanno svolgendo le Final Four valide per la promozione nella massima serie del Basket in Carrozzina.

Il programma delle Final Four

Il sorteggio effettuato venerdì 4 maggio è stato il seguente:

Sabato 5 maggio

ore 9:00 DINAMO LAB – PADOVA MILLENNIUM 60 – 63

ore 11:00 NPIC RIETI – RC BASKET 38 – 61

ore 15:30 RC BASKET – DINAMO LAB 39 – 79

ore 17:30 PADOVA MILLENNIUM – NPIC RIETI 58 – 47

Domenica 6 maggio

ore 9:30 RC BASKET – PADOVA MILLENNIUM

ore 11:30 DINAMO LAB – NPIC RIETI

Le due sconfitte della Reggio Calabria BIC

La BIC, nonostante la buona volontà ha subito due sonore sconfitte da squadre attrezzate, con roster davvero competitivi.

Ecco i tabellini dei match:

NPiC Rieti – Reggio BIC: 61-38

Rieti: Rossetti 13, Scagnoli 20, Spadoni 2, Trulli 8, Bifolchi 4, Obino 8, Jaouhari, Brandimante 4, Calvelli 2.

All. Rossetti

Reggio Calabria: Rukavisnikovs 6, Veinbergs 3, Sorrenti, Samadi 2, Comandè, Cugliandro G., D’Anna 7, La Terra 19, Polimeni 1, Dell’Osso, Megalizzi. All. Cugliandro A.; ass. All. Alahyane.

Arbitri: Martolini (Roma); Barbagallo (Treviso).

Reggio Bic 39 – Dinamo Lab 79

Parziali: 17-19; 9-20; 4-18; 9-22.

Progressivi: 17-19; 26-39; 30-57; 29-79.

Reggio Calabria. La Terra 7, Ruksvisnikos 5, D’anna 9, Dell’osso 2, Veinberfis 12, Samadi 4.

Dinamo Lab. Raimondi 37, Simula 14, Spanu 18, Sejmenovic 6, Butkevicius 4, Curcio.

Gli altri risultati

Gli altri risultati. Dopo la sfida punto a punto tra Dinamo Lab e Padova Millennium Basket, conclusa in favore dei padroni di casa 63-60 e decisa da un canestro di Favretto e un libero di Scantamburlo a 20” dalla sirena, il secondo match, disputato alle 11, tra Npic Rieti e Reggio Calabria Bic si è chiuso in favore della formazione laziale (61-38). Padova – Rieti si è conclusa 58 a 47 per i veneti.

Domenica alle 9:30 si affronteranno MB Padova e Reggio Calabria e, l’ultima, tra Dinamo Lab e Rieti in agenda alle 11:30, per un destino già scritto che vede Padova, già organizzatrice dell’evento, promossa in serie A.