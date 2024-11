RC – La piazza di via Aspromonte dedicata a Gianluca Canonico, il bambino ucciso dalla mafia il 3 luglio del 1985 – FOTO

Restituire il decoro di una piazza, qualunque essa sia, ad una città è motivo di orgoglio cittadino.

Renderla fruibile a tutti, grandi e piccoli con un mini parco giochi ed un’altalena attrezzata per i bambini meno fortunati, rappresenta un piccolo ma significativo passo in avanti verso la realizzazione di una città che possa finalmente definirsi ‘normale’.

Dopo l’inaugurazione nei giorni scorsi di piazza Genoese, come promesso dall’amministrazione comunale, nella serata di ieri è stato aperto al pubblico un altro spazio della città, il nuovo parco di via Aspromonte, con un’intitolazione particolare proposta dall’associazione ‘Libera’ per il recupero della memoria storica, ricordando persone che hanno combattuto la ‘ndrangheta.

Nello specifico la nuova piazza di via Aspromonte è stata dedicata a Gianluca Canonico il bambino ucciso il 3 luglio del 1985 al numero 41 di via Fratelli Spagnolo, nel rione Pescatori, zona sud della città di Reggio Calabria.

“Oggi è il punto di inizio di un percorso rivolto al cambiamento della nostra città – spiega il presidente di Libera – Sarà un luogo che ricorderà un bambino che amava Reggio e che purtroppo non c’è più.”

Presente all’inaugurazione, oltre al papà di Gianluca Canonico, al dirigente scolastico della scuola ‘De Amicis’ e agli assessori Angela Marcianò, Giuseppe Marino, Armando Neri e Giovanni Muraca anche il sindaco Giuseppe Falcomatà.

“Fino a qualche anno fa qui sorgeva il mercato agroalimentare. Oggi il mercato è stato spostato e questa zona è stata restituita alla città con una piazza, un parcheggio ed un parco giochi attrezzato. Oggi tagliamo semplicemente il nastro ad un’opera già avviata qualche anno fa – spiega il sindaco Falcomatà – Non significa nulla inaugurare una piazza se non la si riempie di un’importanza particolare. Abbiamo deciso di comune accordo con ‘Libera’ di intitolare questa piazza ad un bambino che è morto per colpa della ‘ndrangheta. La memoria di Gianluca Canonico ha un riconoscimento maggiore perché gli viene intitolato questo parco. Non abbiamo avuto i tempi tecnici per dedicargli una targa ma da oggi questa piazza che fino a ieri era la piazza dove c’era il mercato adesso sarà piazza Gianluca Canonico.”

All’inaugurazione hanno partecipato tutti gli studenti dell’istituto comprensivo “De Amicis-Bolani’ di via Aspromonte.

“Proprio qui accanto sorge la vostra scuola – continua Giuseppe Falcomatà rivolgendosi ai piccoli studenti – E’ proprio in questi anni in cui voi tutti dovete imparare a riconoscere quali sono i valori della vita come l’onestà, la trasparenza e la lealtà. Se non si combatte la mafia anche con la vostra educazione potremmo ritrovarci un domani a vivere in un mondo non sano. La nostra volontà è quella di recuperare la memoria di quelle persone che hanno combattuto la mafia o sono state vittime della stessa. Questa città – conclude Falcomatà – deve tornare ad essere libera.”