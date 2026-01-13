Reggio verso la realizzazione di un impianto di cremazione, anche per animali d’affezione

“Quando arriverà il momento voglio essere cremato”. Una volontà lecita, che ad alcune latitudini potrebbe anche esser normale, ma che nel Meridione diventa una vera e propria “croce” da portare.

Gli impianti a disposizione sono pochi, costosi e spesso lontani da casa, lasciando le persone in difficoltà nel realizzare quest’ultima volontà dei propri cari.

È proprio di questa realtà che si è discusso in Giunta comunale, a Reggio Calabria, nell’ultimo giorno del 2025. La proposta di costruire un impianto crematorio comunale ha ricevuto il via libera, segnando un importante passo verso il miglioramento di un servizio essenziale, che fino ad ora mancava in città.

L’evoluzione dei servizi cimiteriali

Nel 1990 il Comune di Reggio Calabria ha assunto la gestione dei servizi cimiteriali, una responsabilità che si è evoluta nel tempo. Oggi, la città si prepara ad affrontare un nuovo capitolo, con l’introduzione di un impianto crematorio che sarà costruito e gestito tramite un partenariato pubblico-privato. Un’innovazione che risponde all’incremento della richiesta. Il ricorso alla cremazione, infatti, è un’opzione che oggi è sempre più comune.

Ma dove sarà realizzato? La scelta è facilmente ricaduta sulla zona di Condera come sede dell’impianto, dove già esiste un’area cimiteriale ben posizionata dal punto di vista urbanistico e infrastrutturale. E, proprio qui, sorgerà una struttura all’avanguardia, capace di rispondere alla crescente domanda di cremazione, senza impattare sul bilancio pubblico.

Il progetto: sostenibilità e costi ridotti per l’utenza

L’elemento che rende unica questa proposta è la modalità di finanziamento. L’impianto sarà realizzato con il capitale privato della società Italgeco S.r.l., senza gravare sulle casse comunali. Il Comune, infatti, metterà a disposizione le aree su cui sorgerà l’impianto, mentre i costi dell’investimento saranno interamente coperti dal privato. L’utenza potrà usufruire di un servizio a tariffazione.

Il crematorio per gli animali di affezione

Non si tratta solo di un impianto destinato alla cremazione dei defunti, ma anche a quella degli animali di affezione. Un servizio che risponde a una nuova sensibilità sociale.

Il progetto contribuirà anche a riqualificare le aree in stato di abbandono limitrofe al cimitero di Condera ed a riattivare servizi che erano rimasti in disuso. Il Comune potrà anche utilizzare l’impianto gratuitamente per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali, risparmiando risorse e migliorando l’efficienza dei suoi servizi. Lo stesso, non varrà, invece, per i Comuni limitrofi, che potranno utilizzarlo, ma a pagamento.

La delibera, che ha ricevuto il consenso unanime dei membri della Giunta comunale, dimostra un impegno concreto nell’offrire soluzioni moderne. Un passo importante verso il miglioramento del benessere collettivo e un segno tangibile dell’evoluzione dei servizi a Reggio Calabria.