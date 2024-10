Calcio serie B: si recuperano Monza-Vicenza e Cremonese-Brescia

Il covid sta incidendo in maniera notevole anche sul mondo del calcio ed i rinvii, uno per squadra, si sono ripetuti in questo avvio di stagione. Si cercano gli spazi per poter recuperare gli incontri, questo il comunicato della Lega B:

Stabiliti i giorni di due recuperi

La Lega B comunica che il match tra Monza e L.R. Vicenza, valevole per la terza giornata della Serie BKT, si disputerà mercoledì 2 dicembre alle ore 18.

Il derby lombardo tra Cremonese e Brescia, valevole per la quinta giornata, si disputerà invece martedì 8 dicembre alle 15.