Red Bull On Stage a Reggio Calabria

Di Nicolino D’Ascoli – Si è conclusa brillantemente la seconda edizione dell’evento Red Bull On Stage realizzatasi presso il Dipartimento di Ingegneria. Il progetto organizzato dalla Scuderia Toro Rosso in collaborazione con Red Bull Italia è stato attuato nel plesso Universitario della nostra città grazie all’attivo impegno dello student manager Red Bull, Giuseppe Giordano, coadiuvato dall’associazione studentesca E.U.Re.Ca.

L’evento Red Bull On Stage ha fornito l’eccezionale opportunità a giovani neo-laureati o laureandi di svolgere un test online con lo scopo di valutare le conoscenze di logica generale, intelligenza, determinazione, intraprendenza e conoscenza della F1, per provare a vincere uno stage, retribuito e comprensivo di alloggio, di tre mesi in uno dei quattro dipartimenti (IT; R&D – Research and development; PRODUCTION PLANNING; LOGISTICS) della Scuderia Toro Rosso, ricordando che l’anno scorso tre dei quattro vincitori, grazie al loro arduo ed intenso lavoro, sono stati assunti a tempo indeterminato dalla Scuderia suddetta. Accederanno alla seconda fase solo coloro i quali avranno ottenuto un punteggio rientrante nel 20% dei migliori punteggi accertati fra tutti i partecipanti. Successivamente, i migliori dodici, tre per dipartimento, saranno convocati per un colloquio nella sede Toro Rosso, al fine di individuare i quattro vincitori nazionali.

Inoltre, i numerosi giovani partecipanti, accompagnati e seguiti costantemente da Giuseppe Giordano e dagli studenti dell’associazione E.U.Re.Ca, dopo aver svolto la prova al PC hanno avuto la possibilità di sfidarsi prendendo posto sui simulatori ufficiali di guida Toro Rosso, e di ammirare da vicino la monoposto ufficiale F1.

Ph. Beatrice Manglaviti