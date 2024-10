Reddito di cittadinanza, gli 870 reggini aspiranti Navigator convocati a Roma

Test di prova e selezione a Roma per i navigator, per la provincia di Reggio 870 domande per 47 posti. Candidati e modalità di svolgimento, tutte le info

Prova selettiva prevista dall’Avviso per il conferimento degli incarichi di collaborazione come ‘navigator’. La prova selettiva si svolgerà in sessioni distinte, dal 18 al 20 Giugno 2019, presso la Fiera di Roma – Via Portuense 1645-1647.

I candidati ammessi dovranno utilizzare l’ingresso NORD della fiera e recarsi al Padiglione 9 per il check-in e le informazioni su come raggiungere il punto di identificazione.

CLICCA QUI per consultare l’elenco dei candidati ammessi alla prova selettiva nella provincia di Reggio Calabria

Le convocazioni inizieranno dalla lettera “C”, estratta alla presenza della Commissione di Vigilanza di cui all’art.7 del Regolamento.

LA PROVA

La prova di selezione consiste in un test costituito da cento quesiti a risposta multipla di cultura generale, logica, informatica, politiche del lavoro, reddito di cittadinanza, contratti, istruzione e formazione, regolamento del mercato del lavoro, economia aziendale e test psicoattitudinali. I candidati avranno a disposizione cento minuti, quindi un minuto per dare ogni risposta. La prova si considera superata con una votazione pari a 60/100.

I NUMERI PER LA CALABRIA

Per le cinque province calabresi, a fronte di 170 posti disponibili, gli aspiranti sono 3.150 così suddivisi: Catanzaro 556 domande per 30 posti; Cosenza 1.110 aspiranti per 60 posti, Reggio Calabria 870 domande per 47 posti, Crotone 390 per 21 posti, Vibo Valentia 224 per 12 posti.

Si ricorda che:

• per essere ammessi a sostenere la prova i candidati devono presentarsi nel giorno, ora e luogo previsti, muniti di un valido documento di riconoscimento, preferibilmente lo stesso usato per la candidatura, pena l’esclusione dalla selezione pubblica.

• Il candidato dovrà presentarsi altresì munito della copia firmata della domanda di partecipazione all’Avviso corredata del codice identificativo di cui all’art.5. dell’Avviso di cui sopra.

• Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazioni con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Il candidato che contravviene alle predette disposizioni è escluso dalla selezione.

• Non saranno ammessi alla prova i candidati che si presentino dopo l’inizio ufficiale della prova, non assumendo rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo.