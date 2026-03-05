Vittoria della Redel all’ultimo respiro contro Corato al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato l’anticipo della settima giornata di ritorno di Serie B interregionale Girone F al PalaCalafiore contro la Fas Basket Corato. I neroarancio hanno iniziato male il match, i pugliesi approfittando degli errori difensivi dei padroni di casa si sono portati avanti sul +6. La seconda frazione di gioco ha visto protagonista la squadra di Coach Cadeo, bene su tutti Laganà e Marangon. La squadra di coach Verile ha ripreso in mano la partita riportandosi sotto di quattro a fine terzo quarto. Nell’ultimo quarto botta e risposta tra le due squadre, si arriva all’ultimo possesso, Marini guadagna la lunetta e trasforma uno dei due tiri liberi che vale la vittoria.

PRIMO QUARTO

Starting five neroarancio: Fiusco, Maresca, Fernandez, Laquintana, Marini. La partita inizia con diversi errori per compagine. I primi due punti sono di Corral. La tripla di Fernandez vale il 3 a 2. A Corral risponde Laquintana dalla lunga distanza. Marini in step back per l’8 a 5. Manisi dalla lunga distanza, Fernandez in penetrazione. Cabodevilla penetra, segna e guadagna un libero che trasforma. Basile per i pugliesi. Dip per il +5 di Corato. Laquintana per il 12 a 15. Basile dalla lunga distanza, risponde Marini sempre dall’arco. Basile dalla lunga distanza. Laganà in penetrazione per il -4. Mulevicius dalla lunga distanza. Laganà guadagna la lunetta, due su due ai liberi. Rapini da tre. Clark in penetrazione per il 21 a 27, con questo punteggio termina il primo quarto.

SECONDO QUARTO

Laganà da sotto canestro. Ancora Laganà, in penetrazione. Laganà dalla lunetta, due su due. Mulevicius in penetrazione. Marangon per il 29 pari. Clark in sospensione. Marangon per il sorpasso neroarancio. Coach Verile chiama Time Out. Paoletti in penetrazione. Zampa in gancio per il +4 della Viola. Ancora Zampa dalla lunga distanza. Basile per gli ospiti. Laquintana per il +8 dei padroni di casa. Paoletta dalla lunga distanza. Coach Cadeo chiama Time Out. Agbortabi in gancio. Coach Verile chiama Time Out. Manisi dalla lunetta, due su due. Marini in allontanamento. Coach Cadeo chiama Time Out. Si va all’intervallo lungo sul 45 a 38.

TERZO QUARTO

Diversi errori per compagine. Paoletti, uno su due ai liberi. Dip per gli ospiti. Corral da tre gli risponde Fernandez dalla lunga distanza. Corral piazza la tripla del -1. Coach Cadeo chiama Time Out. La tripla di Manisi per il sorpasso di Corato. Maresca dalla lunga distanza. Diversi errori per compagine. Laganà dalla lunetta, due su due. Paoletti in sospensione. Tripla di Laganà. Paoletti dalla lunetta, due su due. Clark in penetrazione per il +4. Laganà in coast to coast. Dip in reverse. Si va all’ultimo quarto su 60 a 56.

ULTIMO QUARTO

Paoletti da tre per il -1 degli ospiti. Cabodevilla per il sorpasso di Corato. Rapini segna e si prende il tiro il supplementare, che trasforma. Laquintana per il -2 neroarancio. Laquintana dalla lunetta, due su due. Basile da tre. Fernandez guadagna due liberi, due su due per l’argentino. Basile in penetrazione, Fernandez da tre. Coach Verile chiama Time Out. 69 a 69 ad 1:12 dal termine. Coach Cadeo chiama Time Out. Tripla di Maresca. Corral dalla lunga distanza per il pareggio. Coach Cadeo chiama Time Out. Marini guadagna la lunetta. Coach Verile chiama Time Out. Marini dalla lunetta, trasforma un tiro libero dei due a disposizione, è quello della vittoria. Risultato finale, 73 a 72 per la Redel Viola Reggio Calabria.

Il tabellino

Redel Reggio Calabria – Basket Corato 73-72 (21-27, 24-11, 15-18, 13-16)

Redel Reggio Calabria : Agbortabi 2, Fiusco 0, Marangon 4, Laganà 17, Fernandez 13, Zampa 5, Marini 8, Maresca 6, Clark 6, Laquintana 12. Allenatore Cadeo

Basket Corato: Manisi 8, Cabodevilla 5, Dip 6, Rapini 6, Braga NE, Basile 15, Corral 14, De Rossi 0, Mulevicius 5, Diaz 0, Paoletti 13. Coach Verile

Arbitri: i signori Barbagallo di Acireale (CT) e Catalano di Pedara (CT)