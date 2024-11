Redel, obiettivo continuare la striscia di vittorie contro la Promobasket Marigliano

La Redel Reggio Calabria continua a navigare a vele spiegate verso la conquista del primo posto nel suo raggruppamento. Con un bilancio perfetto di undici vittorie su altrettante partite, il team di Coach Giulio Cadeo si prepara ad affrontare la Promobasket Marigliano, in una sfida che promette emozioni forti, nonostante le difficoltà legate alla squalifica del campo.

Ancora una volta, la Redel dovrà fare a meno del calore del proprio pubblico. Infatti, questa sarà l’ultima partita che la squadra giocherà a porte chiuse, a causa della squalifica del campo. Nonostante questa difficoltà, la capolista ha tutte le intenzioni di proseguire la sua marcia imbattuta.

La partita si disputerà contro la Promobasket Marigliano, una squadra che già nella sfida di andata aveva messo in seria difficoltà la formazione reggina. Il match d’apertura del campionato si concluse con una vittoria sofferta per i neroarancio, con il punteggio di 79-85, ma solo dopo un confronto serrato, che dimostrò il potenziale di entrambe le squadre.

Promobasket Marigliano, squadra da non sottovalutare

La Promobasket Marigliano, attualmente ottava in classifica con otto punti, non è certo una formazione facile da affrontare. Nonostante una recente sconfitta contro il Castanea, la squadra di Coach Massaro ha mostrato di saper competere anche contro le formazioni più quotate, come dimostra la vittoria contro la Siaz Piazza Armerina, uno dei team più temuti del campionato.

Il roster di Marigliano vanta giocatori di grande talento, tra cui il giovane Gonzalez, sempre pronto a far vedere il suo valore sul parquet, e il duo sotto canestro formato da Sakalas e Spera. Inoltre, il pericolo maggiore arriva dalla guardia Filipovic, che insieme all’atletico Ogiemwonyi, può creare grattacapi alla difesa reggina.

La diretta streaming e la telecronaca della partita

Nonostante l’assenza di pubblico sugli spalti, i tifosi della Redel potranno seguire la partita in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Pallacanestro Viola. Inoltre, la gara sarà condivisa sulla pagina del media partner RAC, con la telecronaca di Giovanni Mafrici, che accompagnerà gli spettatori durante tutto l’incontro. La partita sarà visibile anche in TV, sul canale 87 della televisione ufficiale Videotouring, per tutti coloro che desiderano seguire l’andamento della partita da casa.

Anche se il record perfetto della Redel è un grande risultato, il campionato è ancora lungo e ogni partita è fondamentale per mantenere la vetta della classifica. Marigliano, con la sua grinta e il talento dei singoli, potrebbe rivelarsi una rivale pericolosa. I ragazzi di Cadeo dovranno dunque restare concentrati e non sottovalutare l’avversario, cercando di portare a casa altri due punti fondamentali per consolidare il primato.

A dirigere il match ci saranno i signori Federico Macelli di Augusta e Luca Beccare di Messina, arbitri con esperienza che garantiranno il corretto svolgimento della partita.