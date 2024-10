Redel, Scarpa: ‘La Viola esperienza stimolante, la mia prima al sud’

Allenatore da oltre 35 anni, Stefano Scarpa ha allenato sia in ambito maschile che femminile. Ha disputato campionati maschili di Serie C e Serie D e in ambito femminile ha fatto l’Assistente Allenatore in Serie A. Con le giovanili ha partecipato a molte finali nazionali sia maschili che femminili. Ha un’ ottima conoscenza delle dinamiche di un settore giovanile ed allena giovani generazioni con competenza serietà e dedizione.

Oggi è un perno della società neroarancio. Le sue considerazioni:

“Sta andando tutto bene. Stiamo lavorando sodo sia con la serie B, che con i ragazzi più giovani.

L’atmosfera è molto stimolante. L’ambiente è super. I ragazzi, inoltre, ci stanno dando dentro”.

La nuova esperienza?

“E’ la mia prima esperienza al sud, negli ultimi 7 anni ho lavorato in Orange One Bassano, uno dei club di punta in Italia e non solo per quanto concerne il settore giovanile. La Viola è un’esperienza molto stimolante.

Nuovo ambiente, dove occorrerà lavorare “a testa bassa” giorno dopo giorno per un progetto interessante ed ambizioso. Servirà del tempo per svilupparlo come si deve, però le persone ci sono, la volontà c’è, il progetto c’è, quindi c’è solo da lavorare più intensamente“.

Come procede il lavoro in compagnia del capo allenatore Giulio Cadeo e di Seby D’Agostino?

“Stiamo stiamo lavorando bene, mettendo insieme tante idee. Coach Giulio Cadeo è una persona che ha un’esperienza infinita e le sue direttive sono chiare per i ragazzi .

Entrambi sono estremamente disponibili e di conseguenza procediamo spediti”.

Il mio ambientamento?

“La città è meravigliosa e sono riuscito ad ambientarmi anche al caldo. Ho già visitato diversi posti, in special modo la nuova e bellissima Area Urbana Tempietto in occasione della nostra prima uscita stagionale, insieme, nel Playground dedicato a Kobe e Gianna Bryant”.

L’obiettivo?