Basket Serie B, alla Redel Viola il derby calabrese contro Rende. Classifica e risultati

Si è conclusa la 14ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Division H.

La Redel Viola ritorna a giocare al Palacalafiore finalmente davanti al proprio pubblico dopo i due turni di squalifica. Derby calabrese acceso e combattuto sin dalle prime battute contro la Bim Bum Basket Rende di coach Pierpaolo Carbone, che cercava risposte dal campo e dalla prestazione dei suoi. La capolista riesce a fare suo il derby e rimanere imbattuta grazie a un terzo quarto decisivo nonostante la tenacia con cui il gruppo di Carbone è rimasto in gara fino alle battute finali.

Sugli altri campi, Piazza Armerina ritorna a macinare punti e vince tra le mura amiche contro Barcellona, mentre la Virtus Matera crolla in casa della Pallacanestro Antoniana vedendo allontanarsi così le zone alte della classifica.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 13ª giornata

Svincolati Milazzo – Castanea Basket 100-72

Pallacanestro Antoniana – Virtus Matera 82-68

Decò Piazza Armerina – Next Casa Barcellona 100-75

Redel Viola – Bim Bum Basket Rende 84-73

Angri Pallacanestro – Promobasket Marigliano (si gioca domani)

Basket School Messina – Basket Academy Catanzaro 68-50

Classifica Serie B – Girone H

Redel Viola 28

Svincolati Milazzo 22

Angri Pallacanestro 20

Basket School Messina 14*

Decò Piazza Armerina 14**

Pallacanestro Antoniana 10

Virtus Matera 10

Promobasket Marigliano 10

Castanea Basket 10

Bim Bum Basket Rende 8

Basket Academy Catanzaro 8*

Next Casa Barcellona 6



*una partita in meno

*due partite in meno

Prossimo Turno

Castanea Basket – Redel Viola

Bim Bum Basket Rende – Decò Piazza Armerina

Basket Academy Catanzaro – Svincolati Milazzo

Virtus Matera – Basket School Messina

Next Casa Barcellona – Angri Pallacanestro

Promobasket Marigliano – Pallacanestro Antoniana