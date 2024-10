Redel Viola, al Palacalafiore l’anticipo di B contro Milazzo

Si gioca questa sera al PalaCalafiore l’anticipo del quinto turno della Division H di serie B Interregionale. La Redel Viola incontra tra le mura amiche gli Svincolati di Milazzo.

La prima di tre sfide decisive

Primo di tre match impegnativi per i neroarancio guidati da coach Cadeo, che dopo i milazzesi affronteranno due big del campionato 2024/2025: domenica prossima si viaggia alla volta di Piazza Armerina, mentre il settimo turno si disputa a Reggio con lo scontro “al vertice” – secondo la classifica attuale – contro Angri Pallacanestro.

Un match importante quello di stasera per una Viola che finora ha dimostrato di avere tante armi da usare in entrambe le fasi, difensiva e offensiva, ma che è ancora in cerca di equilibri e di una qualità complessiva al momento non sufficiente per l’allenatore neroarancio. Una crescita tattica e tecnica, per il volitivo gruppo capitanato da Manu Fernandez, è fondamentale per alzare l’asticella di prestazioni e sogni di gloria.

E in questo percorso, la Svincolati Milazzo rappresenta un test probante che i neroarancio, con il sostegno del pubblico del PalaCalafiore, non possono sbagliare.

L’avversario: Svincolati Milazzo

Due anni fa vincitori della Serie C, l’anno scorso un anno di ambientamento nella Serie B e quest’anno con la voglia di migliorare e stupire il pubblico di Milazzo. I siciliani hanno iniziato bene con tre vittorie su quattro partite e la nuova guida tecnica di coach Flavio Priulla, allenatore con esperienze in club come Trapani, Palermo, Patti e nelle massime serie del campionato austriaco.

La società siciliana del presidente Riccardo Giambò ha puntato molto sul progetto delle giovanili grazie alla fusione dell’U19 d’eccellenza con Piazza Armerina, formando la Svincolati Siaz, fucina di giocatori e prospetti interessanti da utilizzare in prima squadra.

Questo ha reso la compagine milazzese un buon mix di esperienza e gioventù, che nelle prime battute del campionato si è mostrata tanto aggressiva e capace di soffrire in difesa quanto pericolosa in attacco, sia dall’arco che sotto canestro.

Capitano degli Svincolati l’ala Luca Bolletta, il vice è il play Salvatico. Michael Scredi è il meglio dell’U19, una combo-guardia pericolosa da tre e con tanti punti nelle mani. L’altra arma letale è il centro Tomas Rimsa (miglior realizzatore della squadra finora) sotto canestro insieme a Emmanuele Giannullo, e l’ala serba Luka Lalic, con un passato a Rende.

A completare le rotazioni di coach Priulla un altro play, il classe 2003 Simone Quarta arrivato da Benevento, l’ala sudanese Sabino Malual, e ancora dalla selezione giovanile il play-guarda Giuseppe Giambò e l’ala Benjamin Jasarevic.

Arbitri e diretta streaming

La partita sarà arbitrata dai signori Federico Puglisi di Aci Catena (CT) e Federico Catalano di Pedara (CT), e sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della squadra di casa.