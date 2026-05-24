Al Palacalafiore in scena la semifinale playoff: la Redel Viola sfida l’Angri 

Smaltita la sbornia per il trionfo nella “bella” contro Barcellona, per la Redel Viola è già tempo di proiettarsi alla semifinale playoff. Tra poche ore, alle 18:00 al Palacalafiore di Reggio Calabria, la palla a due che darà il via alle semifinali di B Interregionale tra Redel Viola e Angri Pallacanestro.

I ragazzi di coach Cadeo, in questa impegnativa post-season, stanno mettendo a frutto il lavoro di tutta la stagione, crescendo in maturità e nell’approccio alle gare. Alcune individualità (a turno i vari Laganà, Laquintanta e Clark, per non citare Fiusco, o capitan Fernandez) stanno trascinando la compagine neroarancio nei momenti più caldi di questi avvincenti playoff, ma è il gruppo a rispondere “presente”, partita dopo partita.

Anche l’avversario di stasera, nonostante l’infermeria piena, è una squadra da non sottovalutare per la qualità e la grinta di un collettivo che può insidiare le ambizioni dei reggini.

L’avversario

Dall’altra parte del tabellone ci saranno i campani dell’Angri Pallacanestro.

I ragazzi di coach Francesco Chiavazzo arrivano a questa semifinale dopo aver chiuso la stagione regolare al quinto posto nel Girone E. Un cammino solido che ha trovato continuità proprio nella post-season, dove i campani sono stati capaci di eliminare prima Ragusa e poi Monopoli nella decisiva Gara 3 dei quarti.

L’Angri si presenterà sul parquet del Palacalafiore in un momento di evidente emergenza medica, ma spinta da un’esaltazione sportiva ai massimi storici. I grigiorossi stanno infatti stringendo i denti: Milojevic (vittima di una distorsione contro Ragusa) e Bonanni sono fortemente acciaccati, mentre la stella indiscussa del roster, l’argentino Matias Martinez – capocannoniere assoluto dei suoi con ben 24 punti di media a partita nella stagione regolare – è fermo ai box dall’ultimo match per un infortunio che ha messo fine alla sua stagione.

Eppure, proprio nel momento di massima difficoltà, è emersa la forza di un gruppo affiatato e ambizioso, capace di esaltare una piazza cestistica caldissima. A spaccare in due la serie contro Monopoli ci ha pensato un monumentale Triassi, autore di una prestazione da incorniciare con ben 41 punti nella bella.

Angri è una squadra che sa pressare a tutto campo e non ama dare punti di riferimento, ma come detto i suoi violini principali sono limitati dagli infortuni e i campani stasera dovranno fare di necessità virtù con le poche armi a disposizione. In cabina di regia c’è Gallo Zuasnabal, l’uomo a cui coach Chiavazzo affida le chiavi della squadra per portare palla, dettare i ritmi e mettere ordine alla manovra offensiva campana.

Nel pitturato, la Redel dovrà fare i conti con l’energia del giovane Granata, chiamato a fare a sportellate e a lottare su ogni rimbalzo.Nelle rotazioni di coach Chiavazzo un ruolo importante spetterà anche all’intensità di Peluso, all’energia di Stentardo e al talento di Lalic, elementi capaci di dare pericolosità al perimetro campano. Sottocanestro proverà ad essere presente anche il lungo Milojevic. Resta come detto l’incognita su come si svuoterà l’infermeria grigiorossa in vista della palla a due: solo all’ultimo secondo il coach saprà se e quali di queste pedine fondamentali torneranno a sua completa disposizione.

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Arbitri della serata i signori Federico Dinoi di Roma e Marcello Gerardo Del Gaudio di Massa di Somma (NA). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.