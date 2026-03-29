Redel beffata all’overtime, la Basket School Messina si impone al Palatracuzzi

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la ventiseiesima giornata, la decima di ritorno di Serie B interregionale Girone F, la Basket School Messina al PalaTracuzzi. Hanno iniziato bene i neroarancio, ma vengono subito ripresi dai padroni di casa, nel primo quarto. Molto equilibrio sia nella seconda frazione di gioco che all’uscita degli spogliatoi con diversi break e contro break da parte di entrambe le compagini, come nell’ultimo quarto. Si è andati all’overtime gestito molto male dalla squadra di Coach Cadeo che si è dimostrata nervosa nei momenti decisivi. Seconda sconfitta consecutiva per la Redel.

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PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Marini. Ancora Marini, dalla lunetta, due su due. Vinciguerra in tap in per i padroni di casa. Fernandez da tre. Fiusco in reverse. Beltadze segna e guadagna la lunetta, trasforma il libero. Fiusco dalla lunga distanza per il 5 a 12. Beltadze dalla lunetta, due su due. Vinciguerra dal perimetro per il -2. Beltadze in gancio per il pareggio. Coach Cadeo chiama Time Out. Vinciguerra in sospensione. Laganà segna e guadagna la lunetta, trasforma il libero. Beltadze in gancio per il +1. Maresca segna da tre e guadagna un libero, che trasforma. Beltadze in penetrazione. Laganà per il +3. Vinciguerra in reverse. Marinelli dalla lunetta, uno su due. Fallo tecnico a coach Sidoti. Laganà sbaglia il libero. Clark per il -2 neroarancio. Chakir da tre. Si chiude il primo quarto sul 24-23.

SECONDO QUARTO

Agbortabi dalla lunetta, due su due. Beltadze per i siciliani. Fernandez da tre. Vinciguerra per il 28 a 28. Chakir a segno, risponde Fiusco. A canestro Vinciguerra. Sakovic segna, risponde Clark. Maresca in step back. Clark dalla lunga distanza. Maresca per il +6. Iannicelli da tre. Vinciguerra dalla lunetta, uno su due. Marangon in penetrazione. Warden in tap in. Marangon schiaccia. Si va all’intervallo lungo sul 40-44.

TERZO QUARTO

Marini per il +6 neroarancio. Riponde Chakir dalla lunga distanza. Maresca dalla lunga distanza. Iannicelli per il -4. Warden da tre. Tripla di Marini, risponde Lo Iacono dalla lunga distanza. Laganà per il +3. Iannicelli, uno su due dalla lunetta. Chakir, due su due dalla lunetta. Lo Iacono in tap in. Laganà da sotto canestro. Busco in penetrazione. Marangon in penetrazione. Secondo tecnico per coach Sidoti, che si allontana dalla panchina. Fernandez trasforma il libero. Clark dalla lunetta, due su due. Tap in di Vinciguerra. Time Out di Messina. Maresca segna in allontanamento. Tripla di Maresca che vale il +6. Chakir penetra, segna e guadagna un libero, che trasforma. Tap in di Beltadze. Si va l’ultimo quarto sul 65-66.

ULTIMO QUARTO

Tripla di Busco. Vinciguerra trasforma un libero per fallo tecnico chiamato a Laganà. Busco da sotto canestro. Laganà uno su due dalla lunetta. Laganà da sotto canestro. Clark da tre punti. Anche Warden da tre. Tripla di Marini. Fernandez in penetrazione. Messina chiama Time Out. Beltadze, due su due dalla lunetta. Marinelli, uno su due dalla lunetta. Marini fuori per cinque falli. Vinciguerra dalla lunetta, due su due. Laganà, zero su due alla lunetta. Coach Cadeo chiama Time Out. Marangon da sotto canestro. Vinciguerra da sotto canestro. Laganà dalla lunetta, due su due. Messina chiama Time Out. Coach Cadeo chiama Time Out dopo una stoppata di Marangon. Vari tentativi al tiro di Messina. Si va all’overtime sull’81 a 81.

Overtime

Marinelli dalla lunetta, due su due. Clark in penetrazione. Busco in sospensione. Vinciguerra dalla lunetta, due su due. Marangon dalla lunetta, uno su due. Laganà dalla lunetta, due su due. Vinciguerra da tre e poi in penetrazione per il +6 dei siciliani. Coach Cadeo chiama Time Out. Diversi errori della Viola al tiro. La Basket School Messina si aggiudica il match per 92 a 86.

Il tabellino

Basket School Messina – Redel Reggio Calabria 92-86 dts (24-23, 16-21, 25-22, 16-15, 11-5)

Basket School Messina: Lo Iacono 7, Marinelli 4, Vinciguerra 28, Iannicelli 8, Chakir 13, Cangemi NE, Beltadze 15, Warden 8, Busco 7, Sakovic 2. Allenatore Sidoti

Redel Viola Reggio Calabria: Agbortabi 2, Fiusco 8, Marangon 9, Laganà 16, Fernandez 9, Zampa NE, Marini 12, Maresca 17, PEs Ne, Macrillange NE. Allenatore Cadeo

Arbitri: Catania di Pozzo di Gotto e Fiannanca di Porto Empedocle