Basket Serie B, la Viola cade a Messina. Vincono Matera e Ragusa. Classifica e risultati
Il riepilogo della ventiseiesima giornata
29 Marzo 2026 - 20:30 | Redazione
Si è conclusa la 26ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F. Bene Catanzaro in casa contro Molfetta. La Viola è stata piegata dalla Basket School Messina al Palatracuzzi. Vittoria interna di Ragusa che sorpassa la Viola in classifica. Monopoli vince in casa contro Mola. Vittoria esterna a Rende di Castellaneta. Bari perde in casa contro Barcellona. La capolista Matera ha la meglio su Milazzo. Di seguito i risultati, la classifica e il prossimo turno.
Risultati 26ª giornata
Basket Academy Catanzaro – Virtus Molfetta 83-77
Basket School Messina – Redel Viola 92-86
Virtus Ragusa – Basket Corato 87-77
Action Now Monopoli – Mola New Basket 82-75
Bim Bum Rende – Valentino Basket Castellaneta 81-91
Adria Bari – Barcellona Basket 76-81
Virtus Matera – Svincolati Milazzo 88-72
Turno di riposo per Dinamo Basket Brindisi
Classifica
Virtus Matera 38
Virtus Ragusa 36
Redel Viola 34*
Dinamo Basket Brindisi 32
Basket Academy Catanzaro 28**
Action Now Monopoli 28**
Barcellona Basket 28
Basket School Messina 26*
Virtus Molfetta 24
Svincolati Milazzo 22*
Basket Corato 20
Valentino Basket Castellaneta 20*
Adria Bari 10*
Bim Bum Rende 8*
Mola New Basket 6 *
*Una partita in meno
** Due partite in meno
Prossimo turno
Redel Viola – Bim Bum Rende
Mola New Basket – Adria Bari
Svincolati Milazzo – Basket School Messina
Valentino Basket Castellaneta – Action Now Monopoli
Basket Corato – Virtus Matera
Barcellona Basket – Basket Academy Catanzaro
Virtus Molfetta – Dinamo Basket Brindisi
Turno di riposo per Virtus Ragusa