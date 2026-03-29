Basket Serie B, la Viola cade a Messina. Vincono Matera e Ragusa. Classifica e risultati

Si è conclusa la 26ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F. Bene Catanzaro in casa contro Molfetta. La Viola è stata piegata dalla Basket School Messina al Palatracuzzi. Vittoria interna di Ragusa che sorpassa la Viola in classifica. Monopoli vince in casa contro Mola. Vittoria esterna a Rende di Castellaneta. Bari perde in casa contro Barcellona. La capolista Matera ha la meglio su Milazzo. Di seguito i risultati, la classifica e il prossimo turno.

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Risultati 26ª giornata

Basket Academy Catanzaro – Virtus Molfetta 83-77

Basket School Messina – Redel Viola 92-86

Virtus Ragusa – Basket Corato 87-77

Action Now Monopoli – Mola New Basket 82-75

Bim Bum Rende – Valentino Basket Castellaneta 81-91

Adria Bari – Barcellona Basket 76-81

Virtus Matera – Svincolati Milazzo 88-72

Turno di riposo per Dinamo Basket Brindisi

Classifica

Virtus Matera 38

Virtus Ragusa 36

Redel Viola 34*

Dinamo Basket Brindisi 32

Basket Academy Catanzaro 28**

Action Now Monopoli 28**

Barcellona Basket 28

Basket School Messina 26*

Virtus Molfetta 24

Svincolati Milazzo 22*

Basket Corato 20

Valentino Basket Castellaneta 20*

Adria Bari 10*

Bim Bum Rende 8*

Mola New Basket 6 *



*Una partita in meno

** Due partite in meno

Prossimo turno

Redel Viola – Bim Bum Rende

Mola New Basket – Adria Bari

Svincolati Milazzo – Basket School Messina

Valentino Basket Castellaneta – Action Now Monopoli

Basket Corato – Virtus Matera

Barcellona Basket – Basket Academy Catanzaro

Virtus Molfetta – Dinamo Basket Brindisi

Turno di riposo per Virtus Ragusa